RSMSSB ANM Result 2025: जारी हुआ महिला स्वास्थ्यकर्ता rssb.rajasthan.gov.in का परिणाम, Direct Link से पीडीएफ करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Oct 15, 2025, 18:36 IST

RSMSSB ANM Result 2025: राजस्थान महिला स्वास्थ्यकर्ता के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

RSMSSB ANM Result 2025 Check Merit List
RSMSSB ANM Result 2025 Check Merit List

RSMSSB ANM Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से महिला स्वास्थ्यकर्ता परिणाम (ANM) जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। यह परीक्षा कुल 2058 रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपना रोल नबंर और जन्मतिथि दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। 

RSMSSB ANM Result 2025: पीडीएफ लिंक 

उम्मीदवार राजस्थान महिला स्वास्थ्यकर्ता के परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर, लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

महिला स्वास्थ्यकर्ता परिणाम 2025

पीडीएफ लिंक 

RSMSSB ANM Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2023 थी। अन्य महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे टेबल देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) 

रिजल्ट का नाम  

महिला स्वास्थ्यकर्ता परिणाम (ANM)

रिक्त पद

2058

परीक्षा तिथि 

3 फरवरी 2024

परीक्षा का रिजल्ट 

जारी 

ऑफिशियल वेबसाइट 

rssb.rajasthan.gov.in

 RSMSSB ANM Result 2025: ऑनलाइन परिणाम की जांच कैसे करें?

उम्मीदवार अपने परिणाम की जांच और डाउनलोड करने के लिए इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर क्लिक करें।

चरण 2 होमपेज पर प्रदर्शित "RSMSSB ANM Result 2025" लिंक खोजें।

चरण 3 लॉगिन विवरण दर्ज करें।

चरण 4  लॉगिन विवरण सत्यापित होने के बाद, सबमिट करने के बाद आपका RSMSSB ANM परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 5 परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसे सेव कर लें।


