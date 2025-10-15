किस राज्य को कहा जाता है ‘भारत का कोहिनूर’,जानें

आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्योंकि, यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कृषि शक्ति, औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। यह ठीक कोहिनूर हीरे की तरह है, जो अपनी चमक और अनमोल मूल्य के लिए जाना जाता है। भारत के इस कोहिनूर के बारे में और जानने के लिए पढ़ते रहें। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? कोहिनूर हीरे का खनन मूल रूप से आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदान में हुआ था, लेकिन पास के तेलंगाना में स्थित गोलकुंडा किला हीरों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तब से यह भारत के सबसे गतिशील और प्रगतिशील क्षेत्रों में से एक बन गया है। यह परंपरा और बदलाव का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो इसे भारत के ताज में एक चमकते हुए नगीने जैसा बनाता है। यह एक ऐसा राज्य है, जो देश के गौरवशाली अतीत को उसके सुनहरे भविष्य से जोड़ता है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर क्यों कहा जाता है?

आंध्र प्रदेश का इतिहास 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे सातवाहन, पल्लव, पूर्वी चालुक्य, काकतीय, विजयनगर साम्राज्य और कुतुब शाही जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने आकार दिया है। इनमें से हर एक ने यहां की वास्तुकला, भाषा, कला और संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यह गहरा इतिहास उन मुख्य कारणों में से है, जिनकी वजह से इस राज्य की तुलना कोहिनूर से की जाती है, जो सदियों से तराशा गया एक अनमोल खजाना है। विश्व प्रसिद्ध अमरावती स्तूप और लेपाक्षी मंदिर से लेकर प्रतिष्ठित उंडवल्ली गुफाओं तक आंध्र प्रदेश अपनी प्राचीन विरासत को सहेजते हुए आधुनिकता को भी अपनाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहे जाने का एक मुख्य कारण इसकी नई राजधानी अमरावती भी है। इसे एक भविष्यवादी और टिकाऊ शहरी केंद्र के रूप में बनाने की कल्पना की गई है। अमरावती को शासन, शिक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आंध्र प्रदेश की दूरदर्शी सोच को दिखाता है।

राज्य के प्रमुख शहर विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति और गुंटूर हैं। ये शहर परंपरा और नवीनता का संगम हैं, जहां शिक्षण संस्थान, औद्योगिक पार्क, आईटी हब और जीवंत सांस्कृतिक केंद्र हैं। विरासत और प्रगति का यह संतुलन आंध्र प्रदेश को आधुनिक विकास का प्रतीक और भारत की विकास गाथा का एक नगीना बनाता है। आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत आंध्र प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता भी इसके “कोहिनूर” दर्जे का एक और कारण है। राज्य में उगादी, संक्रांति और तिरुपति ब्रह्मोत्सव जैसे पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं। यह इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों और सामुदायिक भावना को दर्शाता है। यह राज्य कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य का घर है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां कलमकारी चित्रकला जैसी जटिल कलाएं भी देखने को मिलती हैं। तेलुगु में राज्य का समृद्ध साहित्य, जीवंत लोक परंपराएं और तरह-तरह के व्यंजन इसकी सांस्कृतिक गहराई को उजागर करते हैं। यह भारत की अमूर्त विरासत में इसके योगदान को भी दिखाता है। यह सांस्कृतिक चमक भारतीय संस्कृति में आंध्र प्रदेश के स्थान को एक सच्चे कोहिनूर के रूप में और मजबूत करती है।