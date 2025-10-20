UPPSC PCS Answer Key 2025 OUT: डाउनलोड करें यूपी पीसीएस GS, CSAT पेपर उत्तर कुंजी PDF

UPPSC PCS Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Exam) में भाग लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से GS (General Studies) और CSAT (Civil Services Aptitude Test) दोनों पेपर की उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। UPPSC Answer Key 2025 OUT यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक उत्तर कुंजी से अपने उत्तर जांच सकते हैं। इससे उन्हें अपने संभावित अंक जानने और यह समझने में मदद मिलेगी कि वे अगले चरण के लिए योग्य हो सकते हैं या नहीं। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दी तालिका देखें; विवरण जानकारी परीक्षा का नाम UPPSC PCS Preliminary Exam 2025 आयोजक संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) परीक्षा तिथि 12 अक्टूबर 2025 उत्तर कुंजी आपत्ति तिथि 25 अक्टूबर 2025 उत्तर कुंजी प्रकार GS Paper 1 और CSAT Paper 2 आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in

UPPSC PCS Answer Key 2025 PDF Download Link यूपीपीएससी पीसीएस उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड लिंक सक्रिय हो गया है। जो उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित UPPSC PCS Preliminary Examination में शामिल हुए थे, वे अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 और CSAT उत्तर कुंजी पीडीएफ नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करें:- UPPSC Answer Key 2025 PDF यहां क्लिक करें Objection Details Notice PDF यहां क्लिक करें UPPSC Answer Key 2025 Answer Key Objection Details: आपत्ति विवरण क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित UPPSC PCS Prelims 2025 के प्रश्न-पत्र अपनी वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध कर दिए हैं। इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम (प्रश्न-पुस्तिका बार कोड 2471441) और सामान्य अध्ययन द्वितीय/CSAT (प्रश्न-पुस्तिका बार कोड 4471529) के प्रश्न शामिल हैं। प्रश्नों के नीचे सही उत्तरों को हाइलाइट और अंडरलाइन किया गया है। उम्मीदवार अपनी उत्तर-पुस्तिका से मिलान कर सकते हैं और अपने संभावित अंक का अंदाजा लगा सकते हैं।