UPPSC PCS Answer Key 2025 OUT: डाउनलोड करें यूपी पीसीएस GS, CSAT पेपर उत्तर कुंजी PDF

Assam TET Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 20, 2025, 12:23 IST

UPPSC PCS Answer Key 2025 OUT: 12 अक्टूबर को हुई UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड करके अपने उत्तर जांच सकते हैं।

UPPSC PCS Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Exam) में भाग लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से GS (General Studies) और CSAT (Civil Services Aptitude Test) दोनों पेपर की उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक उत्तर कुंजी से अपने उत्तर जांच सकते हैं। इससे उन्हें अपने संभावित अंक जानने और यह समझने में मदद मिलेगी कि वे अगले चरण के लिए योग्य हो सकते हैं या नहीं। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दी तालिका देखें;

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

UPPSC PCS Preliminary Exam 2025

आयोजक संस्था

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

परीक्षा तिथि

12 अक्टूबर 2025

उत्तर कुंजी आपत्ति तिथि

25 अक्टूबर 2025

उत्तर कुंजी प्रकार

GS Paper 1 और CSAT Paper 2

आधिकारिक वेबसाइट

uppsc.up.nic.in

UPPSC PCS Answer Key 2025 PDF Download Link

यूपीपीएससी पीसीएस उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड लिंक सक्रिय हो गया है। जो उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित UPPSC PCS Preliminary Examination में शामिल हुए थे, वे अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 और CSAT उत्तर कुंजी पीडीएफ नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करें:-

UPPSC Answer Key 2025 PDF

यहां क्लिक करें

Objection Details Notice PDF

यहां क्लिक करें

UPPSC Answer Key 2025 Answer Key Objection Details: आपत्ति विवरण क्या है?

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित UPPSC PCS Prelims 2025 के प्रश्न-पत्र अपनी वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध कर दिए हैं। इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम (प्रश्न-पुस्तिका बार कोड 2471441) और सामान्य अध्ययन द्वितीय/CSAT (प्रश्न-पुस्तिका बार कोड 4471529) के प्रश्न शामिल हैं। प्रश्नों के नीचे सही उत्तरों को हाइलाइट और अंडरलाइन किया गया है। उम्मीदवार अपनी उत्तर-पुस्तिका से मिलान कर सकते हैं और अपने संभावित अंक का अंदाजा लगा सकते हैं।

यदि किसी उत्तर में विसंगति महसूस होती है, तो उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में प्रश्न संख्या, सही विकल्प और प्रस्तावित उत्तर सहित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे है। सभी प्रत्यावेदन एक ही बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक, अतिगोपन-5, UPPSC, प्रयागराज को भेजे जा सकते हैं। बिना साक्ष्य या असंगत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

