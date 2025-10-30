Rajasthan 4th Grade Answer Key Objection Link 2025: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का मौका, लिंक इस दिन होगा एक्टिव

Rajasthan VDO Admit Card 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 30, 2025, 17:02 IST

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि घोषित कर दी है। जिन उम्मीदवारों को जारी उत्तर कुंजी में किसी उत्तर पर आपत्ति है, वे निर्धारित समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑब्जेक्शन विंडो 8 नवंबर 2025  से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव किया जाएगा।

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी करने के बाद अब उम्मीदवारों को आपत्ति (Objection) दर्ज करने की तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा कि जिन अभ्यर्थियों को जारी उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई आपत्ति है, वे नियत तिथि तक ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

4th Grade Answer Key 2025 पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि क्या है?

राजस्थान 4 ग्रेड परीक्षा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 8 नवंबर 2025  (00:01 बजे) से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दी जाएगी।उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2025 (23:59 बजे) तक है। इसके बाद लिंक बंद हो जाएगा।

RSSB Grade 4 Answer Key 2025: आपत्ति शुल्क कितना है और कैसे जमा करें?

प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए, अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न ₹100 का शुल्क देना होगा। शुल्क भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (ई-मित्र पेमेंट गेटवे या ई-मित्र कियोस्क) से ही स्वीकार किया जाएगा।

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: आपत्ति कैसे दर्ज करें?

  1. पहले RSSB की आधिकारिक  वेबसाइट पर जाएं।

  2. फिर होम पेज पर “Answer Key Objection – 4th Grade Exam 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब SSO ID से लॉगिन करें और प्रश्न का विवरण चुनें।

  4. सही उत्तर का प्रमाण अपलोड करें और शुल्क जमा करें।

  5. सबमिट करने के बाद आपत्ति का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

यहां क्लिक करें:- RSSB 4th Grade Answer Objection Notice PDF

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, आपत्तियां केवल ऑनलाइन और निर्धारित समय में ही स्वीकार की जाएंगी। किसी अन्य माध्यम या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां मान्य नहीं होंगी। प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल एक बार ही दर्ज कर सकता है। आपत्ति के साथ केवल मानक और प्रमाणित पुस्तकों/स्रोतों के प्रमाण अपलोड करें, जिसमें रोल नंबर, प्रश्न संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक, संस्करण और पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से लिखे हों।

यदि प्रमाण संलग्न नहीं है या किसी अभ्यर्थी द्वारा फर्जी जानकारी अपलोड की जाती है, तो आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा, आपत्ति शुल्क अधिक जमा करने पर कोई रिफंड नहीं होगा, इसलिए केवल आवश्यक शुल्क ही जमा करें।

बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों द्वारा उठाई गए सभी आपत्तियों की जांच करने के बाद फाइनल आंसर की (Final Answer Key) जारी करेगा। फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम (Result) घोषित किया जाएगा।

