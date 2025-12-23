भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन-सी है, जानें शहर का नाम

बीते कुछ वर्षों में भारत में मेडिकल क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। इस कड़ी में भारत के अलग-अलग शहरों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्षम बनाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र में बेहतर और उन्नत मेडिकल सुविधाएं देना है। इस कड़ी में भारत के अलग-अलग शहरों में भवनओं और संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। खास बात है कि राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में खासा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे मेडिकल सिटी को बढ़ावा मिला है। आज भारत में अलग-अलग मेडिकल सिटी बन रही हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन-सी है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन-सी है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन-सी है। आपको बता दें कि भारत की पहली मेडिकल सिटी ‘इंद्रायिणी मेडिसिटी’ है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका में स्थापित की जा रही है।

कितनी बड़ी है मेडिसिटी इंद्रायिणी मेडिसिटी की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा मार्च, 2022 के बजट में की गई थी। इसके बाद इसका निर्माण शुरू हुआ। इस मेडिकल शहर का निर्माण पूरे 300 एकड़ में किया जा रहा है। देश की पहली एकीकृत मेडिकल सिटी इंद्रायिणी मेडिसिटी देश की पहली एकीकृत मेडिकल सिटी है। यहां सभी प्रकार की चिकित्सीय सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा। यहां अलग-अलग 24 इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हृद्य रोग, किडनी, कैंसर व न्यूरोलॉजी जैसे विभागों के अस्पताल होंगे। कितने बिस्तरों का अस्पताल होगा इस मेडिकल सिटी में पूरी परियोजना के तहत सभी अस्पतालों को मिलाकर 10 से 15 हजार बिस्तरों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इस जगह पर मेडिकल कॉलेज, दवा निर्माण और अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। लोगों को यहां केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की दरों पर भी इलाज मिल सकेगा, जो कि बहुत सस्ता होगा।