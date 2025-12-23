Bihar School Holiday: बिहार में शीतलहर का कहर; 8वीं तक के स्कूल बंद, जिला प्रशासन का आदेश

बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को बढ़ता देख पटना जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। बच्चों को जानलेवा ठंड से बचाने के लिए राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारियों (DM) ने कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।
स्कूल बंद होने की मुख्य बातें
स्कूलों के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों को नीचे टेबल में अच्छे से विस्तार रूप से बताया गया है।
|डिटेल्स
|ताजा जानकारी
|प्रभावित कक्षाएं
|नर्सरी से कक्षा 8वीं तक
|बंद होने का कारण
|अत्यधिक ठंड, शीतलहर और घना कोहरा
|स्कूल खुलने का समय
|सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक (9वीं से 12वीं)
|आदेश लागू होने वाले प्रमुख जिले
|पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि
|कब तक प्रभावी
|फिलहाल आगामी आदेश या एक सप्ताह के लिए (जिलेवार अलग-अलग)
Bihar School Closed News: सर्द हवा से तापमान में हुई गिरावट
सर्द हवा को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, जिसका सबसे अधिक असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। इसी कारण प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया है कि नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालय समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक का निर्धारित किया गया है। ताकि छात्रों को सुबह की कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके।
#बिहार #पटना: अत्यधिक ठंड और शीतलहर से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूलों को 26 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस अवधि में कक्षा नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाएं जारी रखी जा सकेंगी।@airnewsalerts pic.twitter.com/d4GduBpbiO— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) December 23, 2025
