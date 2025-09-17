Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 OUT: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी जारी, ये रहा PDF लिंक

Rajasthan Police Answer Key 2025 OUT: राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड (Rajasthan Police Recruitment Board) ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी आज 17 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर police.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। अब सभी उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी देखकर अपने उत्तर मिलाकर अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक से उत्तर कुंजी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्तर कुंजी (raj police answer key) उम्मीदवारों को परीक्षा में उनके संभावित परिणाम का अंदाजा लगाने में मदद करेगी।

Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 OUT

राजस्थान पुलिस बल विभाग में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को विभिन्न शिफ्टों में ऑफलाइन मोड में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। अब परीक्षा की उत्तर कुंजी (raj police answer key) जारी कर दी गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। उम्मीदवार इस लेख में दिए गए लिंक से अपने सेट के अनुसार उत्तर कुंजी 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों की तुलना करके अनुमानित अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।