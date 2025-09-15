Rajasthan Police Constable Cut Off 2025: GEN, OBC, SC और ST के लिए यहां देखें अपेक्षित कट ऑफ

RRB NTPC Answer Key 2025
By Vijay Pratap Singh
Sep 15, 2025, 11:01 IST

Rajasthan Police Constable Expected Cut Off 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 परीक्षा के बाद रिजल्ट के साथ जारी होगी। आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक लाना जरूरी होगा। इस लेख में अपेक्षित कट ऑफ, पिछले वर्षों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के कट ऑफ ट्रेंड, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक और आधिकारिक कट ऑफ PDF डाउनलोड करने की जानकारी दी गई है।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अपेक्षित कट ऑफ 2025
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अपेक्षित कट ऑफ 2025

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के बाद अब उम्मीदवारों को परिणाम और कट ऑफ का इंतजार है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, परीक्षा का रिज़ल्ट और कट ऑफ लिस्ट एक साथ जारी की जाएगी। परीक्षा  13 और 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। कट ऑफ लिस्ट कैटेगरीवार जारी की जाएगी, जिसमें GEN, OBC, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होंगे। इस लेख में हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 के अनुमानित अंक साझा किए हैं। सभी उम्मीदवार नीचे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं।

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025 Expected: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ देखें

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 उम्मीदवारों को पिछले सालों के रुझानों, परीक्षा की कठिनाई और श्रेणीवार प्रदर्शन के आधार पर अनुमानित न्यूनतम अंक बताता है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में अपेक्षित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।

कैटेगरी

अपेक्षित कट ऑफ अंक (2025)

Gen

70-75

OBC

68-73

SC

65-70

ST

60-65

Official Rajasthan Police Constable Cut Off 2025 PDF: राजस्थान पुलिस कट ऑफ डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की लिखित परीक्षा का आधिकारिक कट-ऑफ परिणामों के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए आसान चरणों से श्रेणीवार कट-ऑफ अंक डाउनलोड कर सकते हैं:

चरण 1: राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।
चरण 2: "राज्य समाचार" सेक्शन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 का लिंक ढूंढें और क्लिक करें।
चरण 3: कट-ऑफ पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
चरण 4: भविष्य में देखने और तुलना के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लें।

Rajasthan Police Constable Cut Off: कट ऑफ क्यों है जरूरी?

कट ऑफ वही न्यूनतम अंक हैं, जिनके आधार पर उम्मीदवार अगली चयन प्रक्रिया (शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन) के लिए बुलाए जाएंगे।

Rajasthan Police Cut Off: किन कारकों से तय होता है कट ऑफ?

  • परीक्षा का स्तर (आसान या कठिन)

  • कुल रिक्तियों की संख्या

  • उम्मीदवारों की संख्या

  • पिछले वर्षों के कट ऑफ ट्रेंड

