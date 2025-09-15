Rajasthan Police Constable Cut Off 2025: GEN, OBC, SC और ST के लिए यहां देखें अपेक्षित कट ऑफ

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के बाद अब उम्मीदवारों को परिणाम और कट ऑफ का इंतजार है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, परीक्षा का रिज़ल्ट और कट ऑफ लिस्ट एक साथ जारी की जाएगी। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। कट ऑफ लिस्ट कैटेगरीवार जारी की जाएगी, जिसमें GEN, OBC, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होंगे। इस लेख में हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 के अनुमानित अंक साझा किए हैं। सभी उम्मीदवार नीचे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं।

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025 Expected: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ देखें

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 उम्मीदवारों को पिछले सालों के रुझानों, परीक्षा की कठिनाई और श्रेणीवार प्रदर्शन के आधार पर अनुमानित न्यूनतम अंक बताता है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में अपेक्षित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।