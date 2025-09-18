Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025: राजस्थान ग्रेड 4 एडमिट कार्ड जारी, इस Direct लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना RSMSSB ग्रेड 4 एडमिट कार्ड recruitment.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान 4th ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

राजस्थान 4th Grade की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का सीधा लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार जो परीक्षा देने वाले है वे अब रजिस्ट्रेशन नंबर/SSO आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके chaturth shreni admit card 2025 प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान IV Class Admit Card डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।