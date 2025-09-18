Azim Premji Scholarship 2025: 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता के बारे में जानें

Azim Premji Scholarship 2025: अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन पात्र छात्राओं को दी जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। यह स्कॉलरशिप पहली बार अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा Courses करने के लिए दी जाती है। स्कॉलरशिप की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। Course की पूरी अवधि के दौरान हर साल कुल 30,000 रुपये दिए जाते हैं। Candidates अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है।
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन केवल उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। यह स्कॉलरशिप लड़कियों को उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए दी जा रही है। मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|
पैरामीटर
|
विवरण
|
छात्रवृत्ति का नाम
|
अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति
|
द्वारा प्रस्तुत
|
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन
|
छात्रवृत्ति राशि
|
₹30,000 वार्षिक
|
कौन पात्र है?
|
वे छात्राएं जिन्होंने सरकारी स्कूलों से नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है
|
पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित
|
2-5 वर्ष के स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि 2025
|
30 सितंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
azimpremjifoundation.org
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
जिन छात्राओं ने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं:
- अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट - azimpremjifoundation.org पर जाएं।
- होमपेज पर, मेन्यू में, “What We Do” सेक्शन पर जाएं और एजुकेशन पर क्लिक करें।
- अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी दिखाई देगी।
- अगर आप एक नए आवेदक हैं, तो “Register (New Applicants Cohort 2025)” पर क्लिक करें।
- अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो “Login (Already Registered Applicants)” पर क्लिक करें।
- फिर अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
- आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी भरें।
- अपना आवेदन जमा करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट ले लें।
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन
जो Candidates अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, वे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं:
|
अज़ीम प्रेमजी छात्रवृत्ति 2025 आवेदन पत्र
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 राशि
जो Candidates अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पाने के पात्र होंगे, उन्हें Course की पूरी अवधि के दौरान सालाना 30,000 रुपये की राशि मिलेगी।
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पात्रता
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। ये मानदंड नीचे दिए गए हैं:
वे सभी छात्राएं जिन्होंने:
- किसी भी पात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं पास की हैं।
- भारत में कहीं भी, किसी सरकारी या (विश्वसनीय और प्रामाणिक) निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में, किसी मान्यता प्राप्त अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स (2 से 5 साल की अवधि) के पहले वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए) में एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में दाखिला लिया है।
