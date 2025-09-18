Azim Premji Scholarship 2025: 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता के बारे में जानें

Azim Premji Scholarship 2025: अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन पात्र छात्राओं को दी जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। यह स्कॉलरशिप पहली बार अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा Courses करने के लिए दी जाती है। स्कॉलरशिप की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। Course की पूरी अवधि के दौरान हर साल कुल 30,000 रुपये दिए जाते हैं। Candidates अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है।

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन केवल उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। यह स्कॉलरशिप लड़कियों को उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए दी जा रही है। मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें: