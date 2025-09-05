RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान 4th Grade एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार लॉगिन विवरण भरकर इसे प्राप्त कर सकेंगे।

RSMSSB की 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से हजारों रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का पूरा विवरण उपलब्ध होगा।

Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 - RSMSSB 4th ग्रेड परीक्षा एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

RSMSSB ग्रेड 4 एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा। इनके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।