UPSC IFS Mains Exam 2025: यूपीएससी IFS मेन्स परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां देखें विस्तृत टाइम टेबल PDF

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भारतीय वन सेवा (IFoS/IFS) मेन्स परीक्षा के लिए परीक्षा तारीखों की सूचना जारी की है। शेड्यूल के अनुसार, IFS मेन्स परीक्षा 16 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। IFS मेन्स परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक होगी। हर पेपर 3 घंटे का होगा। IFS मेन्स परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है।
UPSC IFS मेन्स परीक्षा शेड्यूल 2025
UPSC, 16 नवंबर से IFS मेन्स परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा के दिन के लिए तैयार होने के लिए Candidates को यह शेड्यूल जरूर देखना चाहिए। परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल नीचे दिया गया है:
दिन/तारीख
शिफ्ट 1 (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
शिफ्ट 2 (दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक)
16-11-2025 (रविवार)
जनरल इंग्लिश
जनरल नॉलेज
17-11-2025 (सोमवार)
कोई पेपर नहीं (आराम का दिन)
कोई पेपर नहीं (आराम का दिन)
18-11-2025 (मंगलवार)
मैथमेटिक्स पेपर-I/ स्टैटिस्टिक्स पेपर-I
मैथमेटिक्स पेपर-II/ स्टैटिस्टिक्स पेपर-II
19-11-2025 (बुधवार)
सिविल इंजीनियरिंग पेपर-I / केमिकल इंजीनियरिंग पेपर-I/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर-I/ जूलॉजी पेपर-I
सिविल इंजीनियरिंग पेपर-II/ केमिकल इंजीनियरिंग पेपर-II/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर-II/ जूलॉजी पेपर-II
20-11-2025 (गुरुवार)
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पेपर-I/ एनिमल हसबेंडरी एंड वेटरनरी साइंस पेपर- I/ फिजिक्स पेपर- I
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पेपर -II/ एनिमल हसबेंडरी एंड वेटरनरी साइंस पेपर- II/ फिजिक्स पेपर- II
21-11-2025 (शुक्रवार)
केमिस्ट्री पेपर- I/ बॉटनी पेपर- I
केमिस्ट्री पेपर- II/ बॉटनी पेपर- II
22-11-2025 (शनिवार)
जियोलॉजी पेपर- I
जियोलॉजी पेपर –II
23-11-2025 (रविवार)
एग्रीकल्चर पेपर- I/ फॉरेस्ट्री पेपर- I
एग्रीकल्चर पेपर- II/ फॉरेस्ट्री पेपर –II
UPSC IFS मेन्स परीक्षा शेड्यूल 2025 PDF डाउनलोड
जो Candidates, UPSC IFS मेन्स परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल PDF डाउनलोड कर सकते हैं:
UPSC IFS मेन्स परीक्षा शेड्यूल 2025 PDF
