UPSC IFS Mains Exam 2025: यूपीएससी IFS मेन्स परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां देखें विस्तृत टाइम टेबल PDF

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भारतीय वन सेवा (IFoS/IFS) मेन्स परीक्षा के लिए परीक्षा तारीखों की सूचना जारी की है। शेड्यूल के अनुसार, IFS मेन्स परीक्षा 16 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। IFS मेन्स परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक होगी। हर पेपर 3 घंटे का होगा। IFS मेन्स परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है।

UPSC IFS मेन्स परीक्षा शेड्यूल 2025

UPSC, 16 नवंबर से IFS मेन्स परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा के दिन के लिए तैयार होने के लिए Candidates को यह शेड्यूल जरूर देखना चाहिए। परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल नीचे दिया गया है: