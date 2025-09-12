किसने और कब किया था टेलीफोन का आविष्कार, जानें

फोन मानव जाति के सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक है। इसने दूर बैठे लोगों के बात करने का तरीका बदल दिया और आधुनिक समाज के विकास को एक नई दिशा दी। लेकिन, इस क्रांतिकारी तकनीक के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका जवाब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के शानदार काम से जुड़ा है, जिनका नाम पहले काम करने वाले टेलीफोन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। आविष्कारक: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल (1847–1922) स्कॉटलैंड में जन्मे एक वैज्ञानिक, आविष्कारक और इंजीनियर थे। उन्हें भाषण और ध्वनि से जीवन भर गहरा लगाव था। उनकी मां और पत्नी, दोनों सुन नहीं सकती थीं। बहरेपन से जुड़े अपने काम ने भी उन्हें प्रेरित किया। इसी वजह से बेल बोले गए शब्दों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित हुए। टेलीफोन का विकास बेल के टेलीफोन बनाने का सफर टेलीग्राफी के अध्ययन से शुरू हुआ। खासकर, उन्होंने एक ही तार पर कई संदेश भेजने के प्रयोग किए (जिसे "हार्मोनिक टेलीग्राफ" कहते हैं)। इस पर काम करते-करते बेल की रुचि इंसानी आवाज को ही प्रसारित करने में बढ़ने लगी।

1875 तक बेल अपने सहयोगी थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर एक तार के जरिए ध्वनि के कंपन को प्रसारित करने में कामयाब हो गए। एक बड़ा मोड़ 10 मार्च, 1876 को आया, जब बेल ने अपनी मशीन पर पहली बार वॉटसन से बात की, "मिस्टर वॉटसन, यहां आओ—मैं तुम्हें देखना चाहता हूं।" ये टेलीफोन पर भेजे गए पहले शब्द थे और दूसरे कमरे में बैठे वॉटसन ने उन्हें साफ-साफ सुना। पेटेंट की दौड़ और पहचान इस विचार पर काम करने वाले बेल अकेले आविष्कारक नहीं थे। इलिशा ग्रे नाम के एक अमेरिकी आविष्कारक भी इसी तरह का एक उपकरण बना रहे थे। दोनों के बीच एक दौड़-सी थी। बेल ने 14 फरवरी, 1876 को अपना पेटेंट आवेदन जमा किया। यह ग्रे के अपना केविएट (आविष्कार करने के इरादे का बयान) दाखिल करने से कुछ घंटे पहले किया गया था। 7 मार्च, 1876 को अमेरिकी पेटेंट कार्यालय ने बेल को पेटेंट नंबर 174,465 जारी किया और तब से यह अब तक के सबसे प्रतिष्ठित पेटेंट में से एक बन गया है।