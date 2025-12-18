Bihar BTSC Dresser Result 2025 Out: बिहार ड्रेसर परिणाम घोषित, यहां चेक btsc.bihar.gov.in करें

Bihar BTSC Dresser Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार बीटीएससी ड्रेसर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 8 और 9 जुलाई 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी।

उम्मीदवारों को अपना परिणाम देखने के लिए नामांकन संख्या, पंजीकरण संख्या या जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। जिसके बाद परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिणाम देखने का डायरेक्ट लिंक आगे लेख में दिया गया है।

Bihar BTSC Dresser Result 2025: परिणाम जारी

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार बीटीएससी ड्रेसर के लिए आवेदन 11 मार्च, 2025 को शुरू किए गए थे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल, 2025 निर्धारित किया गया था। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये आवेदन कुल 7274 रिक्त पदों के लिए मांगे गए थे। जिसका परिणाम जारी कर दिया गया है।