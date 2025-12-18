SSC CGL Result 2025
Focus
Quick Links

Bihar BTSC Dresser Result 2025 Out: बिहार ड्रेसर परिणाम घोषित, यहां चेक btsc.bihar.gov.in करें

By Priyanka Pal
Dec 18, 2025, 18:33 IST

Bihar BTSC Dresser Result 2025: बिहार बीटीएससी की ओर से ड्रेसर या परिधापक का परिणाम 2025 घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 8 और 9 जुलाई 2025 सीबीटी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परीक्षा परिणाम लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar BTSC Dresser Result 2025 Out
Bihar BTSC Dresser Result 2025 Out

Bihar BTSC Dresser Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार बीटीएससी ड्रेसर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 8 और 9 जुलाई 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी। 

उम्मीदवारों को अपना परिणाम देखने के लिए नामांकन संख्या, पंजीकरण संख्या या जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। जिसके बाद परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिणाम देखने का डायरेक्ट लिंक आगे लेख में दिया गया है। 

Bihar BTSC Dresser Result 2025: परिणाम जारी 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार बीटीएससी ड्रेसर के लिए आवेदन 11 मार्च, 2025 को शुरू किए गए थे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल, 2025 निर्धारित किया गया था। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये आवेदन  कुल 7274 रिक्त पदों के लिए मांगे गए थे। जिसका परिणाम जारी कर दिया गया है। 

Bihar BTSC Dresser Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार बीटीएससी ड्रेसर भर्ती 2025 परीक्षा परिणाम से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

परीक्षा परिणाम का नाम  

बिहार बीटीएससी ड्रेसर

विज्ञपान संख्या 

21/2025

स्थान

बिहार राज्य 

परीक्षा की तिथि 

8 और 9 जुलाई 2025 

चयन प्रक्रिया 

कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT)

परिणाम जारी होने की तिथि 

18 दिसंबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

btsc.bihar.gov.in

Bihar BTSC Dresser Result 2025: परिणाम लिंक 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार बीटीएससी ड्रेसर परीक्षा का परिणाम आज यानि 18 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नामांकन  संख्या, पंजीकरण संख्या या जन्म तिथि का प्रयोग कर परिणामों की जांच कर सकते हैं। परिणाम डायरेक्ट चेक करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

Bihar BTSC Dresser Result 2025

परिणाम लिंक

Bihar BTSC Dresser Result 2025: ऑनलाइन परीक्षा परिणाम कैसे चेक करें?

बिहार बीटीएससी ड्रेसर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, "परिणाम" या "नवीनतम सूचना " पर जाएं। 

स्टेप 3 अब “Dresser Result 2025” या Dresser Result पर जाएं। 

स्टेप 4 परिणाम जांचने के लिए परिणाम  लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 5 अब नामांकन  संख्या, पंजीकरण संख्या या जन्म तिथि दर्ज करें। 

स्टेप 6 परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News