PSSSB सीनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 OUT: sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

PSSSB Senior Assistant Admit Card 2025 Link OUT: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने 17 दिसंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट-sssb.punjab.gov.in पर सीनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से Senior Assistant हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
PSSSB सीनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स
भर्ती संगठन का नाम: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB)
पदों का का नाम: सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, नायब तहसीलदार, ट्रेज़री ऑफिसर
एडमिट कार्ड तिथि: 17 दिसंबर 2025
कुल रिक्त पदों की संख्या: 413 (सभी पद)
परीक्षा तिथि: 21 दिसंबर 2025
चयन प्रक्रिया: पहला चरण: लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट (पद के अनुसार), और दस्तावेज़ सत्यापन
आधिकारिक वेबसाइट: sssb.punjab.gov.in
PSSSB Senior Assistant Admit Card 2025 Download Link
PSSSB ने सीनियर असिस्टेंट रिटन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, नीचे दिए गए लेख में हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।
PSSSB Senior Assistant Admit Card 2025 Link
PSSSB सीनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर आधिकारिक वेबसाइट या ऊपर दिए लिंक से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
-
PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
“एडमिट कार्ड / लेटेस्ट नोटिफिकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
-
PSSSB सीनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 के लिंक को खोलें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि / पासवर्ड दर्ज करें।
लॉगिन पर क्लिक करें।
-
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
PSSSB सीनियर असिस्टेंट एग्जाम शेड्यूल 2025
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में PSSSB सीनियर असिस्टेंट परीक्षा शेड्यूल 2025 देख सकते हैं।
पद का नाम
रिक्त पद
श्रेणी
परीक्षा तिथि
पर्सनल असिस्टेंट
1
B
21 दिसंबर 2025
सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर
62
B
21 दिसंबर 2025
डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर
1
B
21 दिसंबर 2025
सीनियर असिस्टेंट
293
B
21 दिसंबर 2025
नायब तहसीलदार
13
B
21 दिसंबर 2025
सीनियर असिस्टेंट
7
B
21 दिसंबर 2025
ट्रेज़री ऑफिसर
36
B
21 दिसंबर 2025
