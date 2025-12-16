MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

MPESB Calendar 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने साल 2026 के लिए भर्ती और एंट्रेंस परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा शेड्यूल और महत्वपूर्ण एंट्रेंस टेस्ट की संभावित तिथियां दी गई हैं। उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरे टाइम टेबल को देख सकते हैं।
MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने सालाना एग्जाम कैलेंडर 2026-27 जारी कर दिया है। यह कैलेंडर उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद करेगा। MPESB एग्जाम कैलेंडर में 18 रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें साल भर आयोजित होने वाली परीक्षाओं और नोटिफिकेशन जारी होने की तिथियां शामिल हैं। नीचे दी गई टेबल में आप सभी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तारीखें देख सकते हैं।
MPESB कैलेंडर 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026 देख सकते हैं।
-
सबसे पहले esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
-
वेबसाइट पर उपलब्ध भाषा विकल्प में से English या Hindi का चयन करें।
-
मैन पेज पर FOR CANDIDATES सेक्शन में जाकर Exam Schedule पर क्लिक करें।
-
आपके सामने EXAMINATION SCHEDULE स्क्रीन खुल जाएगी।
-
यहां अपना परीक्षा शेड्यूल देखें और तैयारी तुरंत शुरू करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation