MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

MPESB Calendar 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने साल 2026 के लिए भर्ती और एंट्रेंस परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा शेड्यूल और महत्वपूर्ण एंट्रेंस टेस्ट की संभावित तिथियां दी गई हैं। उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरे टाइम टेबल को देख सकते हैं।

MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने सालाना एग्जाम कैलेंडर 2026-27 जारी कर दिया है। यह कैलेंडर उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद करेगा। MPESB एग्जाम कैलेंडर में 18 रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें साल भर आयोजित होने वाली परीक्षाओं और नोटिफिकेशन जारी होने की तिथियां शामिल हैं। नीचे दी गई टेबल में आप सभी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तारीखें देख सकते हैं।