RSCIT Answer Key 14 December 2025 OUT: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा की ओर से RSCIT परीक्षा 14 दिसंबर 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब सेट A, B, C और D की उत्तर कुंजी PDF आधिकारिक पोर्टल-vmou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। RSCIT परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक किया गया था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार आंसर की का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है। जारी की गई उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

VMOU RSCIT Answer Key 2025 PDF Download Link

RSCIT परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब सेट A, B, C और D की आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।