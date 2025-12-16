RSCIT Answer Key 14 December 2025 OUT: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा की ओर से RSCIT परीक्षा 14 दिसंबर 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब सेट A, B, C और D की उत्तर कुंजी PDF आधिकारिक पोर्टल-vmou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। RSCIT परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक किया गया था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार आंसर की का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है। जारी की गई उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।
VMOU RSCIT Answer Key 2025 PDF Download Link
RSCIT परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब सेट A, B, C और D की आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
RSCIT Answer Key 14 December 2025 PDF
RSCIT Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से VMOU RSCIT आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.vmou.ac.in पर जाएं।
होम पेज पर मौजूद Notices सेक्शन पर क्लिक करें।
पेज को नीचे स्क्रॉल कर Answer Key लिंक पर जाएं।
“Tentative Answer Key RSCIT Exam 14-12-2025” लिंक पर क्लिक करें।
अपने परीक्षा सेट A, B, C या D के अनुसार उत्तर मिलान करें।
अंत में उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर लें।
यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की में किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जा सकता है। शिकायतें 18 दिसंबर, 2025 तक सिर्फ़ ईमेल से ही सुनी जाएंगी।
कृपया सभी शिकायतें सिर्फ़ नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ही भेजें। ईमेल एड्रेस:- rscitexam@vmou.ac.in
