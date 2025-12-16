CLAT 2026 Result: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट कल सुबह 17 दिसंबर को 10 बजे से पहले होगा जारी, जानें आसान स्टेप्स

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) के कंसोर्टियम ने CLAT 2026 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित इस एग्जाम का रिजल्ट कल, 17 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

रिजल्ट जारी होने के बाद, सभी छात्र अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट UG और PG दोनों ही लॉ कार्यक्रमों के लिए जारी किया जाएगा।

CLAT 2026 Result इंपोर्टेंट डेट्स

छात्र CLAT 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।