HPCL Project Associate Vacancy 2025: प्रोजेक्ट एसोसिएट पदों के लिए अधिसूचना जारी, ऑनलाइन आवेदन तिथि, पात्रता सहित डिटेल जानें

HPCL FTPA भर्ती 2025 नोटिफिकेशन: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट (FTPA) पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पद एचपी ग्रीन आरएंडडी सेंटर, बेंगलुरु में उपलब्ध हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 14 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिन उम्मीदवारों के पास MSc/BSc/BE/B.Tech/PG Diploma/Diploma सहित जरूरी शैक्षिणक योग्यता और अन्य पात्रताएं हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। HPCL भर्ती अभियान से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे- योग्यता, आयु सीमा, आवेदन और चयन प्रक्रिया, वेतन और अन्य विवरण यहां देखें।
एचपीसीएल एफटीपीए भर्ती 2025: अवलोकन
|
संगठन
|
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
|
पोस्ट नाम
|
निश्चित अवधि परियोजना सहयोगी (एफटीपीए)
|
अधिसूचना संख्या
|
सीआईएन संख्या: L23201MH1952GOI008858
|
शैक्षणिक योग्यता
|
एमएससी/बीएससी/बीई/बी.टेक/पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा अतिरिक्त पात्रता के साथ
|
पंजीकरण बंद होने की तिथि
|
14 सितंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://www.hindustanpetroleum.com/
|
वर्ग
एचपीसीएल एफटीपीए भर्ती 2025 शैक्षिक योग्यता
पदों के लिए विषयवार शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दिया गया है-
|
विषयों
|
अनुभव
|
एमएससी
|
क) रसायन विज्ञान
ख) रसायन विज्ञान - पदार्थ विज्ञान
c) बहुलक विज्ञान
घ) माइक्रोबायोलॉजी/बायोसाइंसेज/बायोटेक्नोलॉजी
|
बीएससी
|
a) रसायन विज्ञान
c) बहुलक विज्ञान
घ) माइक्रोबायोलॉजी/बायोसाइंसेज/बायोटेक्नोलॉजी
|
बीई/बी.टेक
|
क) रासायनिक इंजीनियरिंग/रासायनिक प्रौद्योगिकी/पेट्रोलियम शोधन
ख) पॉलिमर/प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
ग) मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग (टेस्ट बेंच, चेसिस डायनो, ट्रांजिएंट डायनो, एडी करंट डायनो, उत्सर्जन प्रणाली, बीएस VI प्रणाली, ट्रांजिएंट डायनो और चेसिस डायनो के लिए उपयोगिताओं को चलाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार वांछनीय हैं)।
|
पीजी डिप्लोमा
|
क) रासायनिक इंजीनियरिंग/रासायनिक प्रौद्योगिकी/पेट्रोलियम शोधन
ख) पॉलिमर/प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
ग) मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग (टेस्ट बेंच, चेसिस डायनो, ट्रांजिएंट डायनो, एडी करंट डायनो, उत्सर्जन प्रणाली, बीएस VI प्रणाली, ट्रांजिएंट डायनो और चेसिस डायनो के लिए उपयोगिताओं को चलाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार वांछनीय हैं)।
|
डिप्लोमा
|
क) रासायनिक इंजीनियरिंग/रासायनिक प्रौद्योगिकी/पेट्रोलियम शोधन
ख) पॉलिमर/प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
ग) मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग (टेस्ट बेंच, चेसिस डायनो, ट्रांजिएंट डायनो, एडी करंट डायनो, उत्सर्जन प्रणाली, बीएस VI प्रणाली, ट्रांजिएंट डायनो और चेसिस डायनो के लिए उपयोगिताओं को चलाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार वांछनीय हैं)
HPCL जॉब्स 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
1. http://hindustanpetroleum.com/hpcareers पर लॉग इन करें और 'करंट ओपनिंग्स' पर क्लिक करें।
2. 'फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, आरएंडडी सेंटर, बेंगलुरु' पर जाएं।
3. वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले, उम्मीदवारों को पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन की हुई कॉपी (jpg/gif फॉर्मेट में 50 kb से कम) और अपने विस्तृत CV की सॉफ्ट कॉपी तैयार रखनी चाहिए। PhD उम्मीदवारों के मामले में, CV में PhD विषय का संक्षिप्त विवरण भी शामिल होना चाहिए।
