Computer Questions Asked in RRB NTPC:आरआरबी NTPC कंप्यूटर टॉपिक्स, तैयारी के टिप्स और PDF डाउनलोड करें

RRB NTPC परीक्षा में कंप्यूटर से जुड़े सवाल कैंडिडेट्स को अच्छे अंक दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस लेख में, हम आपको 50 से ज्यादा पिछले सालों के सवालों वाली एक फ्री PDF देंगे। इसमें कंप्यूटर के जरूरी टॉपिक्स और तैयारी की असरदार रणनीतियां भी बताई गई हैं। ये रणनीतियां कैंडिडेट्स को इस सेक्शन में अच्छे अंक लाने में मदद करेंगी, क्योंकि इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है।

Aug 18, 2025, 19:05 IST
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की NTPC परीक्षा भारत की सबसे प्रतियोगी सरकारी परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों लोग यह परीक्षा देते हैं, इसलिए इसमें सफल होने के लिए एक स्मार्ट और रणनीतिक तैयारी जरूरी है। अक्सर कैंडिडेट्स गणित, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन RRB NTPC में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सवालों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस सेक्शन में कंप्यूटर की बुनियादी समझ को परखा जाता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी से लेकर इंटरनेट प्रोटोकॉल और MS ऑफिस टूल्स तक के सवाल शामिल होते हैं। ये सवाल तथ्यों पर आधारित, सीधे और स्कोरिंग होते हैं। इस वजह से यह उन सेक्शन में से एक है, जिनमें आसानी से अंक हासिल किए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स इन सभी सवालों का सही जवाब देकर दूसरे मुश्किल सेक्शन के लिए समय बचा सकते हैं।

इस लेख में RRB NTPC में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सवालों के लिए जरूरी टॉपिक्स और PDF दी गई है। इसका मकसद आपको इस सेक्शन की तैयारी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करना है।

RRB NTPC के लिए कंप्यूटर के सवाल

RRB NTPC परीक्षा के सामान्य जागरूकता (General Awareness) सेक्शन में आमतौर पर कंप्यूटर से 5 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों का उद्देश्य आपकी कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी को परखना है। भारतीय रेलवे में कई पदों के लिए यह एक जरूरी स्किल है।

RRB NTPC परीक्षा में कंप्यूटर से जुड़े निम्नलिखित टॉपिक्स से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं:

  • संस्थापक और आविष्कारक (जैसे, कंप्यूटर के जनक, ईमेल के आविष्कारक)

  • महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूपों (acronyms) के फुल फॉर्म (जैसे, FTP, HTML, DNS)

  • इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बेसिक जानकारी

  • सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समझ

  • MS ऑफिस के सामान्य फंक्शन और शॉर्टकट

  • नेटवर्किंग प्रोटोकॉल और फायरवॉल

इन सवालों के लिए बहुत गहरी तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं होती है। इनमें मुख्य रूप से एप्लीकेशन-लेवल की समझ पर जोर दिया जाता है। पिछले सालों के प्रश्नपत्र देखने से पता चलता है कि ज्यादातर सवाल तथ्यों पर आधारित और एक-लाइन वाले होते हैं। इन्हें लगातार रिवीजन करके आसानी से याद किया जा सकता है।

इसलिए, RRB NTPC में कंप्यूटर के सवालों पर अच्छी पकड़ बनाकर आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इससे परीक्षा के दौरान आपकी गति भी बनी रहेगी, क्योंकि इस सेक्शन को पूरा करने में बहुत कम समय लगता है।

RRB NTPC में पूछे गए कंप्यूटर सवालों की PDF

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से RRB NTPC में बार-बार पूछे जाने वाले 50 से ज्यादा कंप्यूटर सवालों की पूरी PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल में पिछले सालों में पूछे गए सवाल, उनके विकल्प और सही जवाब शामिल हैं।

RRB NTPC में कंप्यूटर के सवालों में कवर होने वाले टॉपिक्स

तैयारी के लिए एक रणनीतिक तरीका यह है कि आप RRB NTPC में पूछे जाने वाले कंप्यूटर सवालों के प्रकार को समझें। मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं:

मुख्य विषय

कवर किए गए उपविषय

1. कंप्यूटर की मूल बातें

कंप्यूटर की परिभाषा और उपयोग

हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर

इनपुट/आउटपुट डिवाइस

नियंत्रण इकाई और मेमोरी प्रकार

2. इतिहास और आविष्कार

कंप्यूटर के जनक: चार्ल्स बैबेज

माउस के आविष्कारक: डगलस एंजेलबार्ट

ईमेल के आविष्कारक: रे टॉमलिंसन

3. संक्षिप्त और संक्षिप्त रूप

FTP: फ़ाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल

HTML: हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

आईएसडीएन: एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क

DNS: डोमेन नाम प्रणाली

4. एमएस ऑफिस टूल्स

एमएस वर्ड और एक्सेल में शॉर्टकट कुंजियाँ

कार्यपुस्तिका के घटक

मेनू आदेश: संपादित करें, सम्मिलित करें, देखें

5. नेटवर्क और इंटरनेट

POP3, HTTP, UDP प्रोटोकॉल

फ़ायरवॉल की परिभाषा

आईपी पते और डीएनएस की अवधारणा

RRB NTPC में कंप्यूटर के सवालों की तैयारी कैसे करें?

RRB NTPC में कंप्यूटर के सवालों की तैयारी के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं:

  • भरोसेमंद स्रोत का इस्तेमाल करें: ऐसी सामग्री पढ़ें जो सरकारी परीक्षाओं के लिए बनी हो। उन PDFs, ऑनलाइन क्विज और पिछले सालों के प्रश्नपत्रों पर ध्यान दें, जो खास तौर पर RRB NTPC के कंप्यूटर सवालों के लिए हों।

  • छोटे नोट्स बनाएं: संक्षिप्त रूपों (acronyms), आविष्कारकों और शॉर्टकट को छोटे-छोटे सेक्शन में बांट लें। इससे आखिरी समय में रिवीजन करना आसान हो जाता है।

  • मॉक टेस्ट हल करें रोजाना क्विज देने से सटीकता और समय प्रबंधन बेहतर होगा। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म असली परीक्षा जैसा माहौल देते हैं।

  • नियमित रूप से रिवीजन करें:हर हफ्ते सवालों को दोहराने की आदत डालें ताकि चीजें याद रहें। खास तौर पर फुल फॉर्म और हार्डवेयर के नामों जैसे स्टैटिक डेटा का रिवीजन जरूरी है।

RRB NTPC में कंप्यूटर के सवालों वाले सेक्शन को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप अनुशासन और सही रणनीति के साथ इसकी तैयारी करते हैं, तो यह आसानी से अंक हासिल करने का एक शानदार मौका देता है।

