Independence Day Speech 2025 in Hindi: 15 अगस्त पर 10 पंक्तियाँ, छोटा और लंबा भाषण

Independence Day Speech in Hindi: हर साल 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना से भरा होता है। यह दिन हमें स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की गतिविधियाँ जैसे भाषण प्रतियोगिताएँ, निबंध लेखन, पोस्टर और ड्रॉइंग आदि आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही होता है कि नई पीढ़ी देशभक्ति की प्रेरणा ले सके और अपने देश के प्रति सम्मान व गर्व की भावना को और मजबूत करे। इस लेख में हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्रों तक, सभी कक्षाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सरल, प्रभावी और प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं।यहाँ आपको 10 पंक्तियों का भाषण, कक्षा 5 से 10 तक के लिए छोटे और बड़े भाषण के उदाहरण मिलेंगे, जिन्हें स्कूल, कॉलेज या किसी भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वतंत्रता दिवस 2025: महत्व और इतिहास (Independence Day India Speech in Hindi) भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने की याद में मनाया जाता है। यह सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। यह दिन छात्रों के लिए भी खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी अवसर पर उन्हें देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और वीरों की गाथाओं से परिचित कराया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध लेखन, कविता पाठ, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे नई पीढ़ी में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। स्वतंत्रता दिवस 2025 का थीम (Independence Day 2025 Theme in Hindi) इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस “Honouring Freedom, Inspiring the Future” की भावना पर आधारित है। जैसा कि रक्षा मंत्रालय और MyGov ने बताया है, यह अभियान विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाएगा।

हालाँकि Independence Day 2025 का आधिकारिक थीम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हमारी साझा विरासत, मूल्यों और स्वतंत्रता के महत्व को सम्मानित करना है। Independence Day Speech for Kids 10 Lines in Hindi यह भाषण छोटे बच्चों के लिए सरल और याद रखने योग्य है — 15 अगस्त पर 10 पंक्तियाँ: मेरे प्यारे साथियों और आदरणीय अध्यापकगण, मेरा नाम _______ है और मैं कक्षा ___ में पढ़ता/पढ़ती हूँ। हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाई। हम सबको मिलकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यह दिन हमें अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाता है। हमें हमेशा अपने देश को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। इस दिन हम वादा करते हैं कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे। हम अपने देश से हमेशा प्यार करेंगे और इसकी सेवा करेंगे।

जय हिंद! वंदे मातरम! Independence Day India Speech in Hindi – 200 शब्द (छोटा भाषण, क्लास 3 से 5 के लिए) आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात! आज हम सब यहाँ हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दिन — स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने बलिदान दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” का नारा दिया। इनके साहस और देशप्रेम से ही हम आज़ाद भारत में साँस ले रहे हैं। “सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है।” यह पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जब देश की रक्षा और स्वतंत्रता की बात आती है, तो हमें अपने साहस और दृढ़ संकल्प को दिखाना चाहिए। हमारे वीर सेनानियों ने बिना किसी डर के दुश्मन का सामना किया, और अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया।

हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश की उन्नति और सम्मान के लिए ईमानदारी से काम करें। हमें अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित और एकजुट बनाए रखना है। आइए, हम सभी यह संकल्प लें कि भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाएँगे। जय हिंद! वंदे मातरम! Independence Day India Speech in Hindi – लंबा भाषण (क्लास 6 से 8 के लिए) आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात! आज हम सब यहाँ बड़े गर्व और उत्साह के साथ हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी, हमारी शान और हमारे संघर्ष का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने अंग्रेज़ी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और संघर्ष छिपा है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हँसते-हँसते फाँसी का फंदा चूमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज का नेतृत्व किया, और चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

“कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएँगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान का है।” ये पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारे भीतर देशभक्ति का जोश हमेशा जीवित रहना चाहिए। तिरंगे का हर रंग हमें एक संदेश देता है — केसरिया साहस और बलिदान का, सफेद शांति और सच्चाई का, और हरा समृद्धि और प्रगति का। जब यह तिरंगा हवा में लहराता है, तो यह हमें गर्व, एकता और हमारी पहचान का एहसास कराता है। आज हम जिस खुले आसमान के नीचे साँस ले रहे हैं, वह हमारे वीर सपूतों की कुर्बानियों का परिणाम है। हमें इन्हीं से प्रेरणा लेकर न केवल अपनी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, बल्कि आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रगतिशील बनाएँगे। हमें शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और नैतिक मूल्यों में आगे बढ़ना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा।

प्रिय साथियों, स्वतंत्रता सिर्फ गुलामी से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अगर हम सभी एकजुट होकर काम करें, तो भारत को विश्व में सबसे अग्रणी देश बनाया जा सकता है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेने की इजाज़त लेती हूँ। वंदे मातरम! जय हिंद! Independence Day India Speech in Hindi – लंबा भाषण (क्लास 9 और 10 के लिए) आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात! आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने लंबे समय तक चले संघर्ष और बलिदान के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी प्राप्त की। यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी साहस, त्याग और एकता का अद्भुत उदाहरण है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” का आह्वान, और चंद्रशेखर आज़ाद का अदम्य साहस—ये सब हमारे इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं। इन्हीं की प्रेरणा से हम आज स्वतंत्र भारत में साँस ले रहे हैं।

जैसा कि किसी कवि ने कहा है— “आओ झुक कर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।” आज़ादी सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। हमें अपने देश को भ्रष्टाचार, अशिक्षा, और असमानता से मुक्त कर, इसे एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाना है। प्रिय साथियों, आज़ादी का सही अर्थ तभी है, जब हर नागरिक को समान अवसर मिले, हर बच्चा शिक्षित हो, और हर हाथ को रोजगार मिले। हमें एकजुट होकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे—चाहे वह शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएँगे, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भी विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाएँगे।