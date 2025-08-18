भारत के चार महानगर कौन-से हैं, देखें नाम

भारत के चार महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं। इन शहरों को 'महानगर' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी आबादी और उन्नत बुनियादी ढांचे वाले प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हैं। ये देश के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र है। यहां संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। यह इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण है, जहां लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी प्रसिद्ध जगहें हैं।

मुंबई – आर्थिक राजधानी

मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र है। यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। यह बॉलीवुड का केंद्र भी है और गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसे स्थलों के लिए जाना जाता है।

कोलकाता – सांस्कृतिक राजधानी

कोलकाता अपनी कला, साहित्य और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहां हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और भारत में सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है।