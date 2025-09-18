RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Focus
Quick Links

Asia Cup 2025: किसने बनाये सर्वाधिक रन, किसने चटकाये सर्वाधिक विकेट, टॉप 2 में यह भारतीय

By Bagesh Yadav
Sep 18, 2025, 09:43 IST

Asia Cup 2025 Most Runs and Wickets: एशिया कप 2025 में श्रीलंका के पथुम निसंका सबसे ज्यादा रन बनाकर टॉप पर हैं, जबकि भारत के कुलदीप यादव गेंदबाजी में कमाल दिखा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दो मैचों में 7 विकेट चटकाकर लीडिंग विकेट-टेकर लिस्ट में टॉप 2 में बने हुए है। 

Add as a preferred source on Google
Join us

Most Runs and Wickets Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 (T20) में अब तक शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं। टूर्नामेंट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। रन बनाने के मामले में श्रीलंका के ओपनर पथुम निसंका सबसे आगे हैं, वहीं विकेट चटकाने में अभी तक भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर चल रहे है। सुपर-4 और नॉकआउट मुकाबलों के साथ ये आंकड़े और भी रोमांचक हो सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं अब तक के टॉप रन-स्कोरर और विकेट-टेकर खिलाड़ियों पर.

Most Runs Asia Cup 2025 किसके नाम सर्वाधिक रन: 

एशिया कप 2025 में रन बनाने के मामले में श्रीलंका के पथुम निसंका सबसे आगे हैं, जिन्होंने 2 पारियों में 118 रन बनाए। उनके बाद मोहम्मद वसीम (यूएई) लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

Asia Cup 2025 टॉप रन-स्कोरर्स

खिलाड़ी

मैच

पारियां

रन

सर्वाधिक स्कोर

पथुम निसंका (श्रीलंका)

2

2

118

68

मोहम्मद वसीम (यूएई)

3

3

102

69

लिटन दास (बांग्लादेश)

3

3

96

59

निजाकत खान (हांगकांग)

3

3

94

52*

फखर जमां (पाकिस्तान)

3

3

90

50

मोहम्मद हारिस (पाकिस्तान)

3

3

87

66

अली शरफू (यूएई)

3

3

85

51

अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान)

2

2

83

53

साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)

3

3

74

40

सिदीकुल्लाह अतल (अफगानिस्तान)

2

2

73

73*

भारतीय बल्लेबाज क्यों नहीं टॉप में:

भारतीय बल्लेबाज अभी तक टॉप रन-स्कोरर्स की सूची में नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत ने अब तक केवल दो मैच खेले हैं। इनमें से एक मुकाबला यूएई के खिलाफ लो-स्कोरिंग रहा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। हालांकि, भारत ने दोनों मैच आराम से जीत लिए।

Asia Cup 2025 Channel Numbers: टीम इंडिया के मैच LIVE देखें इन DTH चैनल नंबरों पर

कुलदीप यादव का कमाल:

एशिया कप 2025 में गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत के स्पिनर कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2 मैचों में 7 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया है। कुलदीप की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है और टीम के लिए मैच विनिंग साबित हो रही है।

Most Wickets Asia Cup 2025 एशिया कप 2025 लीडिंग विकेट-टेकर 

खिलाड़ी

मैच

पारियां

विकेट

जुनैद सिद्दीकी (यूएई)

3

3

9

कुलदीप यादव (भारत)

2

2

7

साइम अय्यूब (पाकिस्तान)

3

3

6

रिशाद हुसैन (बांग्लादेश)

3

3

4

मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)

3

3

4

तस्कीन अहमद (बांग्लादेश)

2

2

4

अयुष शुक्ला (हांगकांग)

3

3

4

शिवम दुबे (भारत)

2

1

3

अबरार अहमद (पाकिस्तान)

3

3

3

अक्षर पटेल (भारत)

2

2

3

टूर्नामेंट इनसाइट्स

पथुम निसंका ने हर तरह की गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाने की कला दिखाई है, जिससे श्रीलंका की टॉप ऑर्डर को मजबूती मिली है। कुलदीप यादव की लगातार विकेट निकालने की क्षमता और उनकी किफायती गेंदबाजी उन्हें अब तक का सबसे खतरनाक गेंदबाज बना रही है।

बता दें कि आगे के सुपर-4 और नॉकआउट मुकाबलों में कुछ रोचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में हर मैच के बाद अपडेटेड आँकड़े जानने के लिए आधिकारिक क्रिकेट पोर्टल चेक करना ज़रूरी है।

Fastest T20I Run Chases: T20I में टीम इंडिया ने सबसे तेज रन चेज महज इतने गेंदों में किया पूरा? यहां देखें Top 5

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News