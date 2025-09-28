IND vs PAK: कब फेंकी जाएगी Asia Cup 2025 Final की पहली गेंद, नोट कर लें मैच की पूरी डिटेल्स

Asia Cup 2025 Final IND vs PAK: एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पहली बार इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। दोनों टीमें 15 दिनों में तीसरी बार भिड़ेंगी। भारत ने पहले दोनों मैचों (ग्रुप स्टेज और सुपर-4) में पाकिस्तान को हराया है। अब यह महामुकाबला खिताब का फैसला करेगा, और पूरे क्रिकेट जगत की नज़रें इस ऐतिहासिक टक्कर पर टिकी हैं। फाइनल मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे से शुरू होगा. Asia Cup 2025: किसके बल्ले से निकले सबसे ज्यादा रन, किसने चटकाए सर्वाधिक विकेट? TOP पर यह भारतीय यह मुकाबला सिर्फ़ एक फाइनल नहीं, बल्कि भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास का वह अध्याय बनने जा रहा है, जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final, IND vs PAK: हाई लाइट्स तारीख: 28 सितंबर 2025

समय: रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

स्थान: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, यूएई

टॉस: शाम 7:30 बजे

स्टेडियम क्षमता: 28,000 (पूरी तरह से खचाखच भरा)

अभिषेक शर्मा: 204+ स्ट्राइक रेट, 309 रन एशिया कप 2025 में सबकी निगाहें अभिषेक शर्मा पर टिकी हैं। 25 वर्षीय ओपनर ने सिर्फ़ 6 पारियों में 309 रन ठोककर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर का खिताब अपने नाम किया है। 204+ की तूफ़ानी स्ट्राइक रेट के साथ उनकी बेख़ौफ़ बल्लेबाज़ी और लगातार रन बनाने की लय ने भारत को ऐतिहासिक फाइनल तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final संभावित प्लेइंग XI भारत:

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान:

साहिबजादा फर्हान, फखर ज़मान, साइम अय्यूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, फै़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Match 15 दिनों में तीसरी टक्कर