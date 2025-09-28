IND vs PAK: कब फेंकी जाएगी Asia Cup 2025 Final की पहली गेंद, नोट कर लें मैच की पूरी डिटेल्स

IBPS PO Result 2025 OUT!
By Bagesh Yadav
Sep 28, 2025, 17:25 IST

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: दुबई में आज रात 8:00 बजे एशिया कप 2025 की पहली गेंद फेंकी जाएगी। भारत-पाकिस्तान पहली बार एशिया कप फाइनल में भिड़ रहे है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरें रहने की उम्मीद है। सबकी नज़रें भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पर होंगी, जिन्होंने 309 रन जड़कर पहले ही पाकिस्तानी गेंदबाज़ों के लिए खौफ़ पैदा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आज के मैच में कौन कैसा प्रदर्शन करता है. 

Asia Cup 2025 Final IND vs PAK: एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पहली बार इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। दोनों टीमें 15 दिनों में तीसरी बार भिड़ेंगी। भारत ने पहले दोनों मैचों (ग्रुप स्टेज और सुपर-4) में पाकिस्तान को हराया है। अब यह महामुकाबला खिताब का फैसला करेगा, और पूरे क्रिकेट जगत की नज़रें इस ऐतिहासिक टक्कर पर टिकी हैं। फाइनल मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे से शुरू होगा.

यह मुकाबला सिर्फ़ एक फाइनल नहीं, बल्कि भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास का वह अध्याय बनने जा रहा है, जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा।

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final, IND vs PAK: हाई लाइट्स 

  • तारीख: 28 सितंबर 2025

  • समय: रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

  • स्थान: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, यूएई

  • टॉस: शाम 7:30 बजे

  • स्टेडियम क्षमता: 28,000 (पूरी तरह से खचाखच भरा)

अभिषेक शर्मा: 204+ स्ट्राइक रेट, 309 रन  

एशिया कप 2025 में सबकी निगाहें अभिषेक शर्मा पर टिकी हैं। 25 वर्षीय ओपनर ने सिर्फ़ 6 पारियों में 309 रन ठोककर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर का खिताब अपने नाम किया है। 204+ की तूफ़ानी स्ट्राइक रेट के साथ उनकी बेख़ौफ़ बल्लेबाज़ी और लगातार रन बनाने की लय ने भारत को ऐतिहासिक फाइनल तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है।

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final संभावित प्लेइंग XI

भारत:

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान:

साहिबजादा फर्हान, फखर ज़मान, साइम अय्यूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, फै़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Match 15 दिनों में तीसरी टक्कर

इस मुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 में आमने-सामने का रिकॉर्ड 12-3 से भारत के पक्ष में था। यह छठा मौका था जब भारत और पाकिस्तान किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट (जिसमें पाँच से अधिक टीमें हों) के खिताब के लिए भिड़ रहे थे। इससे पहले दोनों टीमें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमने-सामने आई थीं।

एशिया कप 2025 का भारत-पाकिस्तान फाइनल न केवल खेल प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बना बल्कि इसमें इतिहास, भावनाएँ और दर्शकों की जबरदस्त भागीदारी जुड़कर इसे साल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच बना दिया।

चैनल्स और लाइव स्ट्रीमिंग

टेलीविज़न: भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (SONY TEN 1, SONY TEN 3) पर किया गया।

डिजिटल: लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

इस शेड्यूल ने सुनिश्चित किया कि दर्शक प्री-मैच विश्लेषण, टॉस अपडेट और फाइनल का पूरा रोमांचक लाइव कवरेज शुरू से अंत तक देख सकें।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

