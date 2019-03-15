ई-वेस्ट आई.टी. कंपनियों से निकलने वाला वह कबाड़ा है, जो तकनीक में आ रहे परिवर्तनों और स्टाइल के कारण निकलता है जैसे कम्प्यूटर, मोबाईल फोन, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, यूपीएस, एलसीडी/टेलीविजन, रेडियो/ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा आदि। 1. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई-कचरे/ ई-वेस्ट का कारण है? A. लेड B. कैडमियम C. बेरिलियम, या ब्रोमाइट्स ज्वाला मंदक D. उपरोक्त सभी Ans: D Explanation: ई-कचरे/ ई-वेस्ट में लेड, मरक्युरी, केडमियम जैसे घातक तत्व होते हैं। इसलिए D सही विकल्प है। 2. निम्नलिखित में से कौन ई-कचरे/ ई-वेस्ट का विश्व में मुख्य योगदान करता है? I. रेफ्रिजरेटर / फ्रीजर, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर II. छोटे घरेलू उपकरण (टोस्टर, कॉफी निर्माता, लोहा, हेयर ड्रायर) III. पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी IV. गैस सिलेंडर, चिमनी और घरेलू उपकरण A. I, II, III B. I & II C. I, III, IV

D. उपरोक्त सभी Ans: A Explanation: विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मी. टन ई-वेस्ट जनित होता है। रेफ्रिजरेटर / फ्रीजर, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर, छोटे घरेलू उपकरण (टोस्टर, कॉफी निर्माता, लोहा, हेयर ड्रायर), पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपी ई-कचरे/ ई-वेस्ट का विश्व में मुख्य योगदान करता हैं। 3. निम्नलिखित में कौन ई-वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है? I. सिक्योर्ड लैण्डफिलिंग (सुरक्षित विधि से भूमि में दबाना) II. इन्सिनेरेशन (भस्मीकरण) III. रिसाइकिलिंग (पुन: चक्रण) A. I और III B. I और II C. केवल I D. उपरोक्त सभी Ans: D Explanation: ई-वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण मुख्यत: 5 प्रकार से किया जाता है। 1. सिक्योर्ड लैण्डफिलिंग (सुरक्षित विधि से भूमि में दबाना) 2. इन्सिनेरेशन (भस्मीकरण) 3. रिसाइकिलिंग (पुन: चक्रण) 4. एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी 5. री-यूज (पुन: उपयोग)

इसलिए D सही विकल्प है। 4. निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई-वेस्ट में नहीं पाया जाता है? A. मरकरी B. कैडमियम C. नियॉन D. लेड Ans: C Explanation: ई-वेस्ट में पाये जाने वाले विषाक्त पदार्थ- लेड, कैडमियम, बेरिलियम, लेड ऑक्साइड, बैरियम, मरकरी, पॉली विनायल क्लोराइड और ब्रोमीन। इसलिए C सही विकल्प है। 5. ई-वेस्ट का क्या मतलब है? A. एन्विरोंमेटल कचरा / वेस्ट B. इलेक्ट्रॉनिक कचरा / वेस्ट C. इक्विपमेंट कचरा / वेस्ट D. उपरोक्त में से कोई नहीं Ans: B Explanation: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लम्बे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने/खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक कचरा या वेस्ट बोला जाता है। इसलिए B सही विकल्प है। भारत के खनिज संसाधनों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 6. ई-वेस्ट में पाये जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन-कौन से हैं?

A. फेफड़े का कैंसर B. डीएनए की क्षति C. ब्रेन D. उपरोक्त सभी Ans: D Explanation: ई-वेस्ट में विषाक्त धातुएं पायी जाती हैं जिसको जलाने से उक्त धातुएं उत्सर्जित होती हैं जो परिवेशीय वायु में रहकर सांस के माध्यम से शरीर में पहुँचकर शरीर के विभिन्न अंगों को अपनी विषाक्तता से प्रभावित करती हैं। इसलिए D सही विकल्प है। 7. निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रति वर्ष सबसे अधिक ई-वेस्ट पैदा करता है? A. भारत B. चीन C. संयुक्त राज्य अमेरिका D. फ्रांस Ans: B Explanation: विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मी. टन ई-वेस्ट जनित होता है। जिसमे चीन का योगदान सबसे ज्यादा है। इसलिए B सही विकल्प है। 8. कैथोड रे ट्यूब (CRT) में कितनी सीसा या लेड होती है, जिसे आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है? A. 1.75 पाउंड B. 2 और 3 पाउंड के बीच C. 19 पाउंड D. 4 से 7 पाउंड के बीच Ans: D Explanation: कैथोड रे ट्यूब (CRT) एक निर्वात नलिका होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बंदूक (ऋणवेशिक स्रोत) और एक प्रदीप्त पटल होता है। इसको बनाने में 4 से 7 पाउंड के बीच सीसा या लेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए D सही विकल्प है।