गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, जानें यहां

By Kishan Kumar
Nov 8, 2025, 09:01 IST

चीन दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां हर साल लगभग 18.7 मिलियन टन गाजर की कटाई होती है। आइए, गाजर उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों, उनके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह जड़ वाली सब्जी वैश्विक खाद्य आपूर्ति और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्थाओं में कैसे योगदान देती है।

गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक देश
चीन दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां हर साल लगभग 18.7 मिलियन टन गाजर उगाई जाती है। चीन के पास विशाल कृषि भूमि, खेती के आधुनिक तरीके और उच्च घरेलू मांग है। इन्हीं कारणों से वैश्विक गाजर उद्योग में चीन का दबदबा है। गाजर के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

चीन दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 44% से अधिक हिस्सा है। यहां गाजर का उत्पादन मुख्य रूप से शेडोंग, हेबेई और इनर मंगोलिया जैसे प्रांतों में होता है। चीनी किसान स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए ताजा बाजार और प्रोसेसिंग, दोनों किस्मों की गाजर उगाते हैं।

चीन कितना गाजर पैदा करता है?

चीन हर साल लगभग 18.7 मिलियन मीट्रिक टन गाजर का उत्पादन करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से भोजन, सूप और गाजर के जूस के लिए किया जाता है। चीन पड़ोसी एशियाई देशों और मध्य पूर्व के देशों को भी गाजर निर्यात करता है। चीन के व्यावसायिक फार्मों में सिंचाई की उन्नत तकनीक, अधिक उपज देने वाले बीजों और कटाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाता है।

दुनिया के शीर्ष 5 गाजर उत्पादक देश

रैंक

देश

वार्षिक उत्पादन (मिलियन टन में)

1

चीन

18.7

2

उज्बेकिस्तान

3.9

3

संयुक्त राज्य अमेरिका

1.4

4

रूस

1.4

5

यूनाइटेड किंगडम

0.89

स्रोत: FAO, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, 2023–2024 डेटा

चीन

चीन गाजर उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, जहां हर साल लगभग 18.7 मिलियन टन उत्पादन होता है। चीन में गाजर उद्योग बहुत संगठित है और यहां के फार्मों में खेती की आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। चीन से गाजर को ताजा, जूस के रूप में, डिब्बाबंद या जमाकर (फ्रोजन) बेचा जाता है।

उज्बेकिस्तान

उज्बेकिस्तान गाजर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां हर साल लगभग 3.9 मिलियन टन उत्पादन होता है। मध्य एशिया में गाजर एक महत्त्वपूर्ण फसल है। यहां के किसानों को उपजाऊ मिट्टी और खेती के कार्यक्रमों के लिए सरकार से मदद का फायदा मिलता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल लगभग 1.4 मिलियन टन गाजर का उत्पादन करता है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका बेबी कैरट के साथ-साथ ताजा पैकेज्ड स्नैक्स के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें पूरे उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन और एशिया में बेचा जाता है।

रूस

रूस हर साल लगभग 1.4 मिलियन टन गाजर का उत्पादन करता है। गाजर रूसी रसोई का एक आम हिस्सा है और इसका उत्पादन पूरे देश में होता है। लेकिन, पूर्वी-मध्य और दक्षिणी रूस में सर्दियों के दौरान इसे बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम हर साल 890,000 टन से कुछ कम गाजर का उत्पादन करता है। यहां गाजर मुख्य रूप से रेतीली मिट्टी में उगाई जाती है, जैसे कि नॉरफॉक और नॉटिंघमशायर में ऐसा है। यह वहां के राष्ट्रीय आहार और सब्जियों के खुदरा बाजार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

दुनिया भर में गाजर का उत्पादन

पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की जैसे देशों में भी गाजर का काफी उत्पादन होता है। यहां गाजर मुख्य रूप से घरेलू उपयोग या क्षेत्रीय निर्यात के लिए उगाई जाती है। ये देश कभी-कभी अलग-अलग किस्मों या विशेष फसलों, या जैविक गाजर का भी उत्पादन करते हैं।

