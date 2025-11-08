गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, जानें यहां

चीन दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां हर साल लगभग 18.7 मिलियन टन गाजर उगाई जाती है। चीन के पास विशाल कृषि भूमि, खेती के आधुनिक तरीके और उच्च घरेलू मांग है। इन्हीं कारणों से वैश्विक गाजर उद्योग में चीन का दबदबा है। गाजर के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें। दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? चीन दुनिया में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 44% से अधिक हिस्सा है। यहां गाजर का उत्पादन मुख्य रूप से शेडोंग, हेबेई और इनर मंगोलिया जैसे प्रांतों में होता है। चीनी किसान स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए ताजा बाजार और प्रोसेसिंग, दोनों किस्मों की गाजर उगाते हैं। चीन कितना गाजर पैदा करता है? चीन हर साल लगभग 18.7 मिलियन मीट्रिक टन गाजर का उत्पादन करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से भोजन, सूप और गाजर के जूस के लिए किया जाता है। चीन पड़ोसी एशियाई देशों और मध्य पूर्व के देशों को भी गाजर निर्यात करता है। चीन के व्यावसायिक फार्मों में सिंचाई की उन्नत तकनीक, अधिक उपज देने वाले बीजों और कटाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाता है।

दुनिया के शीर्ष 5 गाजर उत्पादक देश रैंक देश वार्षिक उत्पादन (मिलियन टन में) 1 चीन 18.7 2 उज्बेकिस्तान 3.9 3 संयुक्त राज्य अमेरिका 1.4 4 रूस 1.4 5 यूनाइटेड किंगडम 0.89 स्रोत: FAO, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, 2023–2024 डेटा चीन चीन गाजर उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, जहां हर साल लगभग 18.7 मिलियन टन उत्पादन होता है। चीन में गाजर उद्योग बहुत संगठित है और यहां के फार्मों में खेती की आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। चीन से गाजर को ताजा, जूस के रूप में, डिब्बाबंद या जमाकर (फ्रोजन) बेचा जाता है। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान गाजर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां हर साल लगभग 3.9 मिलियन टन उत्पादन होता है। मध्य एशिया में गाजर एक महत्त्वपूर्ण फसल है। यहां के किसानों को उपजाऊ मिट्टी और खेती के कार्यक्रमों के लिए सरकार से मदद का फायदा मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका