साल 2025 में एशिया के सबसे अमीर देश कौन-से हैं, देखें लिस्ट

एशिया की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है—अब यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 40% हिस्सा है। GDP (PPP) किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है। इसमें रहन-सहन की लागत और खरीदने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि देशों के बीच सही तुलना की जा सके। विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में दुनिया की GDP (PPP) 197.4 ट्रिलियन डॉलर थी।
एशिया की GDP PPP रैंकिंग न केवल सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं को दिखाती है, बल्कि उन उभरते हुए देशों को भी दिखाती है, जिनका भविष्य उज्ज्वल है। आइए, GDP (PPP) के अनुसार, एशिया के शीर्ष 7 सबसे अमीर देशों पर एक नजर डालें और जानें कि वे वैश्विक समृद्धि में कैसे योगदान देते हैं।
GDP PPP के अनुसार 2025 में एशिया के शीर्ष 7 सबसे अमीर देशों की सूची
नीचे दी गई तालिका में साल 2025 के लिए GDP (PPP) के अनुसार एशिया के शीर्ष 7 सबसे अमीर देशों की सूची दी गई है। यह रैंकिंग इस महाद्वीप के बड़े देशों के विशाल आर्थिक उत्पादन को दिखाती है और एशिया के सबसे अमीर देशों पर प्रकाश डालती है।
|
रैंक
|
देश
|
2025 GDP (PPP) अरब अंतरराष्ट्रीय डॉलर में
|
2024 GDP (PPP) अरब अंतरराष्ट्रीय डॉलर में
|
विकास दर (%)
|
1
|
जापान
|
6,741.192
|
6,530.591
|
3.23%
|
2
|
सऊदी अरब
|
2,229.611
|
2,108.875
|
5.71%
|
3
|
सिंगापुर
|
952.644
|
909.691
|
4.77%
|
4
|
संयुक्त अरब अमीरात
|
905.227
|
847.959
|
6.74%
|
5
|
हॉगकॉग (SAR)
|
589.806
|
565.932
|
4.17%
|
6
|
इज़राइल
|
569.985
|
537.759
|
5.99%
|
7
|
कतर
|
378.083
|
359.633
|
5.10%
(स्रोत- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष)
2025 में GDP PPP के अनुसार एशिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर देश
2025 में GDP PPP के अनुसार, एशिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर देशों के बारे में पढ़ें। जानें कि उनकी आर्थिक वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं और वे GDP PPP के अनुसार एशिया के सबसे अमीर देशों की सूची में क्यों शामिल हैं।
जापान
2025 GDP (PPP): 6,741.192 अरब डॉलर
जापान एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह अपने उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। बढ़ती उम्र वाली आबादी जैसी चुनौतियों के बावजूद, जापान लगातार नए प्रयोग कर रहा है। इसका मुख्य ध्यान रोबोटिक्स और स्वच्छ ऊर्जा पर है। सरकारी प्रोत्साहन और घरेलू मांग 2025 में सामान्य आर्थिक विकास में मदद करते हैं।
सऊदी अरब
2025 GDP (PPP): 2,229.611 अरब डॉलर
सऊदी अरब एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है। विजन 2030 के तहत इसकी अर्थव्यवस्था में तेजी से विविधता आ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन में निवेश का उद्देश्य तेल पर निर्भरता को कम करना है। इस देश की रणनीतिक स्थिति और सुधार विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं, जिससे 2025 में GDP में मजबूत वृद्धि हो रही है।
सिंगापुर
2025 GDP (PPP): 952.644 अरब डॉलर
सिंगापुर एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से बढ़ रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत विकसित है। इसे रणनीतिक व्यापारिक संबंधों, मजबूत बुनियादी ढांचे और एक खुले कारोबारी माहौल से फायदा होता है। इसकी नवाचार-संचालित नीतियां और प्रतिभाशाली लोग लगातार आर्थिक विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation