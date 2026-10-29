RVUNL Exam Date 2026 Out: राजस्थान विद्युत विभाग की परीक्षा तिथि जारी, ऑफिशियल नोटिस देखें
RVUNL Exam Date 2026 Out:राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती के 2005 पदों पर परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर, 2026 से किया जाएगा।
RVUNL Exam Date 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2026 परीक्षा तिथि घोषित की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 2005 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आगे लेख में देख सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य के पांचों विद्युत निगमों में, अभियन्ता संवर्ग एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 2005 पदों पर सीधी भर्ती के लिए, ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के पांचों विद्युत निगमों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम एवं जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) में कनिष्ठ अभियंता के कुल 869 पदों के लिए, ऑनलाइन परीक्षा 29 एवं 30 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। वहीं, कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के 765 पदों के लिए प्रारम्भिक ऑनलाइन परीक्षा 4, 5, 8, 19, 20 एवं 22 दिसंबर 2026 तथा 1 जनवरी 2027 को होगी। इसके अतिरिक्त, कनिष्ठ लेखाकार के 371 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 एवं 15 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी।
राजस्थान राज्य के पांचों विद्युत निगमों में, अभियन्ता संवर्ग एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 2005 पदों पर सीधी भर्ती के लिए, ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के पांचों विद्युत निगमों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम एवं जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) में कनिष्ठ अभियंता के कुल 869 पदों के लिए, ऑनलाइन परीक्षा 29 एवं 30 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। वहीं, कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के 765 पदों के लिए प्रारम्भिक ऑनलाइन परीक्षा 4, 5, 8, 19, 20 एवं 22 दिसंबर 2026 तथा 1 जनवरी 2027 को होगी। इसके अतिरिक्त, कनिष्ठ लेखाकार के 371 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 एवं 15 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम के लिए, संबंधित विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइट देखें:- https://t.co/KdxN5KvCXG https://t.co/cX4WnSJ292 https://t.co/K6SgOnZP4u https://t.co/vIJwXlqIf5 https://t.co/k0aTAruMcC https://t.co/ZTYEf6qdiX #आपणो_अग्रणी_राजस्थान— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) October 30, 2026
राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2026: मुख्य विवरण
राजस्थान विद्युत विभाग की इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित पात्रता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भर्ती से संबंधित मुख्य विवरण नीचे दिया गया है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती का नाम
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राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2026
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कुल पद
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2005
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विभाग
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राजस्थान विद्युत विभाग
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परीक्षा तिथि
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29 नवंबर 2026 से शुरू
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एडमिट कार्ड
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एग्जाम के कुछ दिन पहले
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चयन प्रक्रिया
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पद के अनुसार निर्धारित
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आधिकारिक वेबसाइट
राजस्थान विद्युत विभाग परीक्षा तिथि 2026
इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान की पांच विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर-I, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें संबंधित आधिकारिक विज्ञापन में देख सकते हैं।
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राजस्थान विद्युत विभाग परीक्षा तिथि 2026
राजस्थान विद्युत विभाग एडमिट कार्ड 2026
राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, एडमिट कार्ड जारी होने की निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार संबंधित भर्ती पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। इसलिए परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र में दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लेना चाहिए।
राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती का अपडेट कैसे चेक करें?
परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:
1. राजस्थान ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. भर्ती (Recruitment) सेक्शन पर जाएं।
3. संबंधित भर्ती के नोटिफिकेशन या परीक्षा तिथि से जुड़े लिंक को खोजें।
4. उपलब्ध आधिकारिक सूचना को डाउनलोड करके पढ़ें।
5. परीक्षा तिथि घोषित होने तक अपनी तैयारी जारी रखें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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