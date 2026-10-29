RVUNL Exam Date 2026 Out: राजस्थान विद्युत विभाग की परीक्षा तिथि जारी, ऑफिशियल नोटिस देखें

RVUNL Exam Date 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2026 परीक्षा तिथि घोषित की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 2005 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आगे लेख में देख सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य के पांचों विद्युत निगमों में, अभियन्ता संवर्ग एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 2005 पदों पर सीधी भर्ती के लिए, ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के पांचों विद्युत निगमों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम एवं जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) में कनिष्ठ अभियंता के कुल 869 पदों के लिए, ऑनलाइन परीक्षा 29 एवं 30 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। वहीं, कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के 765 पदों के लिए प्रारम्भिक ऑनलाइन परीक्षा 4, 5, 8, 19, 20 एवं 22 दिसंबर 2026 तथा 1 जनवरी 2027 को होगी। इसके अतिरिक्त, कनिष्ठ लेखाकार के 371 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 एवं 15 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी।

राजस्थान राज्य के पांचों विद्युत निगमों में, अभियन्ता संवर्ग एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 2005 पदों पर सीधी भर्ती के लिए, ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के पांचों विद्युत निगमों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम एवं जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) में कनिष्ठ अभियंता के कुल 869 पदों के लिए, ऑनलाइन परीक्षा 29 एवं 30 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। वहीं, कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के 765 पदों के लिए प्रारम्भिक ऑनलाइन परीक्षा 4, 5, 8, 19, 20 एवं 22 दिसंबर 2026 तथा 1 जनवरी 2027 को होगी। इसके अतिरिक्त, कनिष्ठ लेखाकार के 371 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 एवं 15 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम के लिए, संबंधित विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइट देखें:- https://t.co/KdxN5KvCXG https://t.co/cX4WnSJ292 https://t.co/K6SgOnZP4u https://t.co/vIJwXlqIf5 https://t.co/k0aTAruMcC https://t.co/ZTYEf6qdiX #आपणो_अग्रणी_राजस्थान — Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) October 30, 2026

राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2026: मुख्य विवरण राजस्थान विद्युत विभाग की इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित पात्रता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भर्ती से संबंधित मुख्य विवरण नीचे दिया गया है। विवरण जानकारी भर्ती का नाम राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2026 कुल पद 2005 विभाग राजस्थान विद्युत विभाग परीक्षा तिथि 29 नवंबर 2026 से शुरू एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले चयन प्रक्रिया पद के अनुसार निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान विद्युत विभाग परीक्षा तिथि 2026 इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान की पांच विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर-I, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें संबंधित आधिकारिक विज्ञापन में देख सकते हैं।