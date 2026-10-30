SSC JE Admit Card 2026 Out: एसएससी जेई टियर 1 एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें

SSC JE Admit Card 2026 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार हॉल टिकट वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम 2 से 6 नवंबर, 2026 तक सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य एसएसी जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर कुल 1699 रिक्त पदों को भरना है।

उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और हॉल टिकट में दिए गए स्टेप, जरूरी निर्देश और रिपोर्टिंग टाइम सहित ध्यान से पढ़ सकते हैं।

SSC JE Admit Card 2026 Out: एडमिट कार्ड लिंक

एसएससी जेई हॉल टिकट 2026 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया गया है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। उम्मीदवारों को सेंटर आने से पहले एसएससी जेई एडमिट कार्ड पर सभी डिटेल्स वेरिफाई कर लेनी चाहिए।