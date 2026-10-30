SSC JE Admit Card 2026 Out: एसएससी जेई टियर 1 एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
SSC JE Admit Card 2026 Out: एसएससी जेई टियर 1 एडमिट कार्ड 2026 जारी। जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए एग्जाम 2 से 6 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JE Admit Card 2026 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार हॉल टिकट वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम 2 से 6 नवंबर, 2026 तक सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य एसएसी जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर कुल 1699 रिक्त पदों को भरना है।
उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और हॉल टिकट में दिए गए स्टेप, जरूरी निर्देश और रिपोर्टिंग टाइम सहित ध्यान से पढ़ सकते हैं।
SSC JE Admit Card 2026 Out: एडमिट कार्ड लिंक
एसएससी जेई हॉल टिकट 2026 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया गया है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। उम्मीदवारों को सेंटर आने से पहले एसएससी जेई एडमिट कार्ड पर सभी डिटेल्स वेरिफाई कर लेनी चाहिए।
SSC JE Tier 1 Admit Card 2026 Download Link Active
एसएससी जेई टियर 1 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को Registration no. और Password दर्ज करना होगा।
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एसएससी जेई एडमिट कार्ड 2026
SSC JE Tier 1 Admit Card 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी जेई टियर 1 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, लॉगिन या एसएससी जेई टियर 1 एडमिट कार्ड 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 5 एसएससी जेई एडमिट कार्ड सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6 हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करें।
SSC JE Tier 1 Exam 2026: एग्जाम डेट
SSC जूनियर इंजीनियर एग्जाम डेट 2026, 2 से 6 नवंबर 2026 तक देश भर के अलग-अलग सेंटर शहरों में होगी।
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परीक्षा तिथि
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एडमिट कार्ड की तारीख
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2 नवंबर 2026
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30 अक्टूबर 2026 (जारी )
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3 नवंबर 2026
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31 अक्टूबर 2026
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4 नवंबर 2026
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1 नवंबर 2026
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5 नवंबर 2026
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2 नवंबर 2026
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6 नवंबर 2026
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3 नवंबर 2026
SSC JE एडमिट कार्ड 2026 पर दी गई जानकारी
SSC JE कॉल लेटर 2026 में टेस्ट सेंटर पर ज़रूरी वेरिफिकेशन डिटेल्स हैं।
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उम्मीदवार का पूरा नाम और रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन नंबर
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एप्लाइड इंजीनियरिंग विषय का नाम
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परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग का समय और गेट बंद होने का समय
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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पासपोर्ट फोटो और डिजिटल सिग्नेचर ठीक से
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जन्म तिथि और सामाजिक श्रेणी
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निरीक्षक के हस्ताक्षर और उम्मीदवार के अंगूठे के निशान के लिए जगह
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कंप्यूटर आधारित टेस्ट के नियम और परीक्षा गाइडलाइन
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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