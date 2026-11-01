Vande Bharat Sleeper: नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, ट्रेन में मिलेगी ये हाई-क्लास सुविधाएं, बस इतना है किराया

Vande Bharat Sleeper Varanasi-Delhi: वाराणसी से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब इस रूट पर रातभर का सफर पहले से ज्यादा आरामदायक और तेज होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के शुरू होने से पूर्वांचल और NCR के बीच रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। यह यूपी से चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि यात्री रात में वाराणसी से सफर शुरू कर अगली सुबह दिल्ली पहुंच सकेंगे। रास्ते में प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों को भी कवर मिलेगा। चलिय ट्रेन के रूट, स्टॉपेज, टाइमिंग, दूरी और किराये से जुड़ी जरूरी बातें जानते है। 760 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वंदे भारत स्लीपर

वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन करीब 760 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक, इस दूरी को पूरा करने में लगभग 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे। ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए थर्ड AC, 2nd AC और फर्स्ट AC की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों का समय भी बचेगा। मौजूदा शिवगंगा एक्सप्रेस के मुकाबले वंदे भारत स्लीपर वाराणसी से दिल्ली पहुंचने में 55 मिनट और दिल्ली से वाराणसी आने में 35 मिनट कम समय लेगी। इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इससे आसपास के जिलों के यात्रियों को भी दिल्ली आने-जाने में सहूलियत होगी। ट्रेन का रूट इस प्रकार है: वाराणसी प्रयागराज कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ गाजियाबाद नई दिल्ली ट्रेन की टाइमिंग और सप्ताह में कितने दिन चलेगी रेलवे के शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन संख्या 27421 वाराणसी से रात 8:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 27422 नई दिल्ली से रात 9:40 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी।