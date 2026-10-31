RRB NTPC UG CBT 2 Score Card 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 स्कोर कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RRB NTPC UG CBT 2 Score Card 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को नॉन-पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी (NTPC) इंटर लेवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 17 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या सीईएन 07/2025 के तहत कुल 3058 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2), स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट/एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। RRB NTPC UG CBT 2 Score Card 2026 डाउनलोड लिंक आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नंबर चेक कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें RRB NTPC UG CBT 2 Score Card 2026 - हाइलाइट्स आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को सलेक्शन के अगले चरण यानी स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट/एप्टीट्यूड टेस्ट आदि के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से शेड्यूल भी जारी किया जाएगी। शेड्यूल नोटिस की PDF में जगह और तिथि निहित होगी। सलेक्टिड कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। स्कोरकार्ड की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) पद का नाम आरआरबी एनटीपीसी विज्ञापन संख्या सीईएन 07/2025 रिक्त पद 3058 परीक्षा का नाम आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 रिजल्ट जारी होने की तिथि 30 अक्टूबर 2026 स्कोरकार्ड जारी होने की तिथि 31 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in