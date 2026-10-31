BSEB Dummy Admit Card 2026: बिहार 10वीं-12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड करें
BSEB Dummy Admit Card 2026: बिहार कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षाओं शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
BSEB Dummy Admit Card 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं, 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। रजिस्टर्ड छात्र - छात्राएं 7 नवंबर, 2026 तक करेक्शन करा सकते हैं। छात्रों द्वारा ऑनलाइन भरे गए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म के आधार पर डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी किया गया है।
छात्रों को अपने डमी एडमिट कार्ड पर दी गई सभी डिटेल्स जैसे उनका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म की तारीख, फोटो और सब्जेक्ट की जानकारी ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो 1 नवंबर से 7 नवंबर, 2026 तक सुधारने का मौका दिया गया है।
BSEB Dummy Admit Card 2026 Download link
BSEB ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग एग्जामिनेशन पोर्टल एक्टिवेट किए हैं। कैंडिडेट्स इन वेबसाइट्स से अपने डमी एडमिट कार्ड देख सकते हैं:
|
परीक्षा
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
बीएसईबी कक्षा 10 (मैट्रिक)
|
बीएसईबी कक्षा 12 (इंटरमीडिएट)
BSEB Dummy Admit Card 2026: हाइलाइट्स
बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र इन तारीखों पर ध्यान दें:
|
आयोजन
|
तारीख
|
डमी एडमिट कार्ड जारी
|
जारी किए गए
|
डाउनलोड सुविधा शुरू
|
1 नवंबर, 2026
|
डाउनलोड करने की आखिरी तारीख
|
7 नवंबर, 2026
|
सुधार विंडो
|
1–7 नवंबर, 2026
|
बीएसईबी वार्षिक परीक्षा 2027
|
फरवरी 2027 (अपेक्षित)
BSEB 10th 12th Dummy Admit Card 2026 kaise Download karein?
स्टूडेंट्स अपने बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
-
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
-
BSEB मैट्रिक या इंटरमीडिएट डमी एडमिट कार्ड के लिए लिंक ढूंढें।
-
संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
-
जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल डालें।
-
सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें और सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें।
BSEB 10th 12th Dummy Admit Card 2026: डिटेल्स
छात्र - छात्राएं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले निम्नलिखित डिटेल्स जरूर चेक कर लें:
-
छात्र का नाम
-
रोल नंबर
-
पंजीकरण संख्या
-
जन्म तिथि
-
पिता का नाम
-
मां का नाम
-
स्कूल का नाम और कोड
-
परीक्षा का नाम
-
कक्षा (मैट्रिक या इंटरमीडिएट)
-
फोटोग्राफ और हस्ताक्षर
-
विषय के नाम और कोड
-
परीक्षा केंद्र का विवरण, जहां उल्लेख किया गया हो
-
अन्य व्यक्तिगत और परीक्षा-संबंधी जानकारी
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.