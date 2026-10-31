Bihar Board 12th Physics Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड 12वीं फिजिक्स सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Bihar Board 12th Physics Syllabus 2026-27: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर हर साल बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करता है। सिलेबस ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें इंग्लिश, भूगोल, गणित, बिज़नेस स्टडीज़, अर्थशास्त्र, फिजिक्स और बायोलॉजी आदि विषय शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे।

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की फिजिक्स विषय परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछली साल 05 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इस बार भी फरवरी 2027 में ही होने की आशंका है। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक आयोजित की जाती है।

Bihar Board 12th Physics Syllabus 2026 PDF Download

बिहार बोर्ड 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए छात्रों को बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। छात्र नीचे दिए गए लिंक से भी टॉपिक वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सिलेबस की PDF ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।