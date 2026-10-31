JTET Exam Guidelines 2026: झारखंड टीईटी परीक्षा कल, रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और अन्य गाइडलाइन देखें

JTET Exam Guidelines 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा झारखंड टीईटी परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा राज्यभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ निर्धारित पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें। Jharkhand TET Exam 2026: परीक्षा का समय और शिफ्ट झारखंड टीईटी परीक्षा 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) और दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के अभ्यर्थी शामिल होंगे।

विवरण परीक्षा का समय परीक्षा तिथि 1 नवंबर 2026 पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन JTET Reporting Time 2026: रिपोर्टिंग टाइम पहली पाली की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए। वहीं, दूसरी पाली के उम्मीदवारों को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। ध्यान रहे कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार अंतिम समय का इंतजार न करें और निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचें। JTET Exam Dress Code 2026: ड्रेस कोड परीक्षा के लिए किसी विशेष ड्रेस कोड की औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साधारण और आरामदायक कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं। अनावश्यक एक्सेसरीज और ऐसी वस्तुओं से बचें जिनकी वजह से सुरक्षा जांच में परेशानी हो सकती है।