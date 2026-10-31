UP Special TET Admit Card 2026 Out: यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड upessc.up.gov.in जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
UP Special TET Admit Card 2026 Out: यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड 2026 आज 31 अक्टूबर को जारी किया गया है। 3 नवंबर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार, हॉल टिकट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Special TET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UP Special TET Admit Card 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यूपी स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन किया था, वे आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य होगा।
आयोग द्वारा स्पेशल टीईटी परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें।
Special UPTET Admit Card 2026 Download Link
यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए OTR ID और Password दर्ज करना होगा।
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यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड 2026
Special UPTET Admit Card 2026 Overview
यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा 3 नवंबर, 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। नीचे दी गई टेबल में अन्य डिटेल्स देख सकते हैं:
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
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परीक्षा का नाम
|
UP Special TET 2026
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विज्ञापन संख्या
|
03/2026
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एडमिट कार्ड जारी
|
31 अक्टूबर 2026
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परीक्षा तिथि
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3 नवंबर 2026
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परीक्षा मोड
|
ऑफलाइन (OMR आधारित)
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परीक्षा शिफ्ट
|
दो शिफ्ट
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आधिकारिक वेबसाइट
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upessc.up.gov.in
UP Special TET Exam Date 2026
यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
परीक्षा का आयोजन प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा सहित छह मंडल मुख्यालयों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी।
How to Download Special UPTET Admit Card 2026
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर UP Special TET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना OTR ID या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
4. मांगी गई कैप्चा जानकारी भरकर सबमिट करें।
5. आपका UP Special TET Admit Card 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
6. एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियां चेक करें।
7. अंत में हॉल टिकट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.