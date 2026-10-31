LIC HFL Apprentice Recruitment 2026: एलआईसी एचएफएल के 232 पदों पर आवेदन का कल आखिरी मौका , तुरंत करें Apply
LIC HFL Recruitment 2026: एलआईसी ने दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एचएफएल अप्रेंटिस के 232 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2026 से 01 नवंबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
LIC HFL Apprentice Recruitment 2026: भारतीय जीवन बीमा (LIC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को अप्रेंटिस प्रोग्राम-010 के तहत एलआईसी एचएफएल अप्रेंटिस के 232 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ये भर्तियां एलआईसी के कुल 25 ऑफिस में की जाएंगी, जो देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निहित है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एलआईसी एचएफएल अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि यह 12 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह स्टाइपेंड के रूप में 14,150 रुपये से
LIC HFL Apprentice Application Fee
एलआईसी एचएफएल अप्रेंटिस के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क अलग-अलग पे करना होगा। इसकी पूरी डिटेल नीचे टेबल में दी गई है।
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कैटेगरी
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फीस
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जनरल / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (पुरुष)
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800/- रुपये + जीएसटी
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जनरल / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (महिला / ट्रांसजेंडर)
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600/- रुपये + जीएसटी
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एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी
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200/- रुपये + जीएसटी
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पेमेंट मोड
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ऑनलाइन (BFSI SSC पोर्टल के द्वारा)
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.