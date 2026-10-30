[OUT] SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
SSC CGL Answer Key 2026: एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 04 नवंबर 2026 को सीजीएल परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है, जिसकी लिखित परीक्षा 30 सितंबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आंसर-की की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिनांक 04 नवंबर 2026 को एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल (CGL) परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है, जिसकी परीक्षा 30 सितंबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी। एसएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से देश के अलग-अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में कुल 10,731 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के चयन में टियर-1 परीक्षा (क्वालीफाइंग), टियर-2 परीक्षा (मेरिट स्कोरिंग) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। एसएससी सीजीएल की टियर-1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
SSC CGL Answer Key 2026 Download Link
एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
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एसएससी सीजीएल टियर 1 उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड लिंक
SSC CGL Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Login or Register टैब देखें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें।
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Application Status पर क्लिक करें।
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आपको वहां SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026 मिल जाएगी।
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उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें और अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाएं।
SSC CGL Tier 1 Marks 2026 कैसे कैलकुलेट करें?
एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी से मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना आवश्यक है। इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होता है, जिसके लिए कुल 01 घंटा (60 मिनट) दिया जाता है, जिसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग शामिल है। अब उत्तर कुंजी से मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 अंक
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.50 अंक (नेगेटिव मार्किंग)
स्कोर निकालने का फॉर्मूला - कुल अंक = (सही उत्तर x 2) - (गलत उत्तर x 0.50)
SSC CGL Tier 1 Expected Cut Off 2026
एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 2026 की संभावित कट-ऑफ जानने के लिए पिछले साल की कट-ऑफ जानना बेहद जरूरी है। हम आपको नीचे टेबल में साल पिछले साल यानी 2024 के अलावा अन्य कट-ऑफ दिखा रहे हैं। कट-ऑफ अंक समझने के लिए टेबल को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
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एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ 2024
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वर्ग
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न्यूनतम योग्यता अंक
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जनरल
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30 प्रतिशत
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ओबीसी/ईडब्ल्यूएस
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25 प्रतिशत
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अन्य सभी श्रेणियां
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20 प्रतिशत
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SSC CGL Tier 1 Cut Off 2023
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कैटेगरी
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वित्त एवं लेखा और एएओ कट-ऑफ अंक
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सांख्यिकी और जेएसओ कट-ऑफ अंक
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अन्य पोस्ट कट ऑफ
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SC
|
154.29292
|
148.50911
|
126.68201
|
ST
|
148.98918
|
146.65109
|
118.16655
|
OBC
|
166.28763
|
165.86857
|
145.93743
|
EWS
|
167.18331
|
166.06750
|
143.44441
|
UR
|
169.67168
|
168.53975
|
150.04936
|
OH
|
147.95269
|
132.72381
|
115.98466
|
HH
|
126.86400
|
80.99998
|
77.72754
|
PWD-Others
|
109.82718
|
-
|
77.72754
|
VH
|
-
|
114.60998
|
121.59662
|
ESM
|
-
|
-
|
100.29326
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.