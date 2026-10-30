[OUT] SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिनांक 04 नवंबर 2026 को एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल (CGL) परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है, जिसकी परीक्षा 30 सितंबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी। एसएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से देश के अलग-अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में कुल 10,731 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के चयन में टियर-1 परीक्षा (क्वालीफाइंग), टियर-2 परीक्षा (मेरिट स्कोरिंग) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। एसएससी सीजीएल की टियर-1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

SSC CGL Answer Key 2026 Download Link

एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।