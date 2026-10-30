Holiday November 2026: 11 दिन-7 से 17 नवंबर तक बिहार के स्कूलों में रहेगी लंबी छुट्टी, देखें पूरा कैलेंडर

Bihar School Holiday November 2026: बिहार के स्कूली छात्रों और टीचर्स के लिए नवंबर का महीना त्योहारों की उमंग के साथ-साथ छुट्टियों की बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा और दीपोत्सव के त्योहारों को देखते हुए बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों की लंबी लिस्ट तैयार की गई है।

ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार, नवंबर महीने के दूसरे और तीसरे हफ्ते में छात्रों को एक लंबा ब्रेक मिलेगा, जिससे बच्चे अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद ले सकेंगे। छात्र बिहार के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों की नवंबर माहीने की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल, डेट्स और सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स के लिए यहां देखें।

बिहार स्कूल नवंबर 2026 छुट्टी टेबल (Holiday Schedule Table)

बिहार शिक्षा विभाग (Department of Education, Bihar) द्वारा जारी ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार नवंबर 2026 में छुट्टियों की डिटेल्ड लिस्ट को देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।