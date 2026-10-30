6 या 7 नवंबर, कब है धनतेरस का त्योहार, जानें सही तारीख

हर साल दिवाली से पहले धनतेस का पर्व आता है। यह पर्व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इस दिन हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी, धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा की जाती है। पर्व के मौके पर लोग सोना-चांदी और बर्तनों की खरीददारी करते हैं। इस कड़ी में देशभर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ती है और बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। हालांकि, इस बार लोग धनतेरस को लकेर दुविधा में हैं कि यह इस बार 6 नवंबर की पड़ रही है या फिर यह पर्व 7 नवंबर को मनाया जाएगा। क्या आपको भी इसे लेकर दुविधा है, यदि हां, तो इस लेख में हम इस बारे में जानेंगे।

2026 में धनतेरस कब की है

द्रिक पंचांग के मुताबिक, धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यानि साल 2026 में यह तिथि 6 नवंबर, 2026 को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 11 बजकर 45 मिनट तक रहेगी। इसे देखते हुए धनतेरस का पर्व 6 नवंबर को मनाया जाएगा।