UPCISB UP Cooperative Bank Result 2026: यूपी सहकारी बैंक का रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें
UPCISB UP Cooperative Bank Result 2026: यूपी सहकारी बैंक ने विभिन्न पद पर परिणाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जारी किया है। जो उम्मीदवार 7 और 8 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल थे, वे अपना रिजल्ट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं।
UPCISB UP Cooperative Bank Result 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (UPCISB) ने 30 अक्टूबर को कंबाइंड को-ऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। मेन्स एग्जाम जनरल सिलेक्शन 2026 के तहत कैटेगरी 3 पोस्ट के लिए था। इन पोस्ट में अलग-अलग स्टेट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट / कैशियर (बैंकिंग असिस्टेंट), असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क और अकाउंटेंट शामिल हैं। उम्मीदवार कोऑपरेटिव बैंक मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
UPCISB UP Cooperative Bank Result 2026: रिजल्ट जारी
रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेंट में जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर कर सकते हैं।
UPCISB Result PDF Download Link
उम्मीदवार रोल नंबर, स्कोर चेक करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज की तैयारी के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट, स्कोरकार्ड, कटऑफ मार्क्स देखने के लिए यहां उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक करें।
|
UP कोऑपरेटिव बैंक मेरिट लिस्ट 2026
UPCISB UP Cooperative Bank Result 2026: हाइलाइट्स
यूपी को-ऑपरेटिव इंस्टिट्यूशनल सर्विस बोर्ड (UPCISB), लखनऊ उत्तर प्रदेश में अलग-अलग बैंकिंग और टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। नीचे दी गई टेबल में UPCISB रिजल्ट 2026 की डिटेल्स दी गई हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
यूपी सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UPCISB), लखनऊ
|
परीक्षा का नाम
|
संयुक्त सहकारी बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा 2026
|
विज्ञापन सं.
|
ए-1/एसआर/2026
|
प्रस्तावित पद
|
असिस्टेंट / कैशियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंटेंट (कैटेगरी 3)
|
कुल रिक्तियां
|
116 पद
|
यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिजल्ट 2026 की तारीख
|
30 अक्टूबर 2026 (जारी)
|
चयन मोड
|
लिखित मुख्य परीक्षा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
मेडिकल टेस्ट
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
upcisb.upsdc.gov.in
How to Download UP Cooperative Bank Mains Result 2026
यूपी को-ऑपरेटिव बैंक रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
-
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Results” टैब पर क्लिक करें।
-
“संयुक्त सहकारी बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा 2026 – परिणाम लिंक” के टैब पर क्लिक करें।
-
UP कोऑपरेटिव बैंक रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक PDF या स्कोरकार्ड पर जाएं।
-
अब मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए Ctrl + F क्लिक करें।
-
अलग-अलग मार्क्स के लिए, UP कोऑपरेटिव बैंक रिजल्ट लॉगिन की डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि / पासवर्ड सबमिट करें।
-
आगे इस्तेमाल के लिए UP कोऑपरेटिव बैंक स्कोर कार्ड PDF को डाउनलोड करके डिवाइस में सेव कर लें।
RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.