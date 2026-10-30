BSEB Simultala Class 6 Answer Key 2026 Out: सिमुलतला आवासीय विद्यालय आंसर-की जारी, 31 अक्टूबर से कर फिल करें ऑब्जेक्शन

Simultala Awasiya Vidyalaya Answer Key 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में कक्षा 6 (सेशन 2027-28) के नामांकन हेतु आयोजित प्रारंभिक एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल आंसर-की (Answer Key) जारी कर दी गई है। राज्य के इस प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में एडमिशन पाने की होड़ में शामिल हजारों छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है।

प्रारंभिक एंट्रेंस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव (Objective) क्वश्न की आंसर-की समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। छात्र पोर्टल पर जाकर अपने क्वश्न पेपर के सेट के अनुसार आंसर का मिलान कर सकते हैं। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित टाइम के अंदर अपनी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी फिल करा सकते हैं।

Simultala Awasiya Vidyalaya Answer Key 2026: मुख्य ओवरव्यू

सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने कक्षा 6 की आंसर-की जारी कर दी गई है। साथ ही, इसे जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।