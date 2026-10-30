RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 रिजल्ट 2026 आज 30 अक्टूबर को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 17 सितंबर को हुए RRB NTPC अंडरग्रेजुएट CBT 2 एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट पीडीएफ के साथ, रेलवे ने हर जोन वाइज जारी की है।
RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 का रिजल्ट 2026 जारी किया है। परीक्षा का आयोजन 17 सितंबर को किया गया था। वे अब अपना रिजल्ट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी ने कट ऑफ मार्क्स भी हर रीजन वाइज और कैटेगरी के साथ जारी किए हैं। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर मेरिट लिस्ट PDF में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वे टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए प्रोविजनली क्वालिफाई हैं। RRB NTPC UG CBTST एग्जाम 27 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026: रिजल्ट जारी
आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 का रिजल्ट आज यानि 30 अक्टूबर को जारी किया गया है। CEN 07/2025 के अनुसार, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग-अलग जोनल रेलवे में नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (अंडरग्रेजुएट लेवल) के कुल 3058 पदों पर भर्ती कर रहा है। कई कैंडिडेट्स ने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क जैसे पदों के लिए एग्जाम दिया था।
RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026 Download link
उम्मीदवार नीचे RRB NTPC UG CBT 2 2026 रिजल्ट जोन वाइज चेक कर सकते हैं:
|
रेलवे एनटीपीसी जोन
|
चयनित उम्मीदवार
|
रिक्तियां
|
आरआरबी अहमदाबाद
|
210
|
आरआरबी अजमेर यूजी सीबीटी 2 रिजल्ट 2026
|
71
|
आरआरबी बेंगलुरु
|
60
|
आरआरबी भोपाल
|
58
|
आरआरबी भुवनेश्वर
|
लिंक
|
56
|
आरआरबी बिलासपुर
|
152
|
आरआरबी चंडीगढ़
|
लिंक
|
247
|
आरआरबी चेन्नई
|
194
|
आरआरबी गोरखपुर
|
120
|
आरआरबी गुवाहाटी
|
लिंक
|
175
|
आरआरबी जम्मू-श्रीनगर
|
लिंक
|
147
|
आरआरबी कोलकाता
|
लिंक
|
452
|
आरआरबी मालदा
|
लिंक
|
12
|
आरआरबी मुंबई
|
लिंक
|
699
|
आरआरबी मुजफ्फरपुर
|
लिंक
|
68
|
आरआरबी प्रयागराज
|
लिंक
|
16
|
आरआरबी पटना
|
लिंक
|
389
|
आरआरबी रांची
|
लिंक
|
76
|
आरआरबी सिकंदराबाद
|
लिंक
|
89
|
आरआरबी सिलीगुड़ी
|
लिंक
|
42
|
आरआरबी तिरुवनंतपुरम
|
लिंक
|
112
|
कुल
|
लिंक
|
3,058
RRB NTPC UG CBT 2 रिजल्ट 2026 चेक करने के स्टेप्स?
कैंडिडेट ऑफिशियल RRB NTPC UG CBT 2 रिजल्ट लॉगिन पोर्टल से स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
-
ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित रीजनल वेब पोर्टल rrbcdg.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर RRB NTPC UG CBT 2 रिजल्ट 2026 (CEN 07/2025) पर क्लिक करें
-
रिजल्ट लॉगिन पेज खोलें
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड डालें
-
सिक्योरिटी कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें
-
स्क्रीन पर रिजल्ट स्टेटस और स्कोरकार्ड देखें
-
भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और प्रिंट करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.