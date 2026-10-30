UGC NET Application Form 2026 Last Date: यूजीसी नेट फॉर्म भरने की कल अंतिम तिथि, यहां से फटाफट करें Apply

UGC NET Application Form 2026 Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर राष्ट्रीय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के दिसंबर सेशन के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। कल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 08 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। UGC NET Application Form 2026 Direct Link यूजीसी नेट फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यूजीसी नेट फॉर्म दिसंबर 2026 सेशन ऑनलाइन लिंक क्लिक करें UGC NET Application Form 2026 December - हाइलाइट्स यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जिसका आयोजन भारत के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षा साल में दो बार, जून और दिसंबर सत्र में आयोजित होती है। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। भर्ती प्राधिकरण का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) विभाग का नाम राष्ट्रीय अनुदान आयोग (UGC) पद का नाम जूनियर रिसर्च फेलोशिप व असिस्टेंट प्रोफेसर/पीएचडी एडमिशन विज्ञापन संख्या दिसंबर 2026 सेशन नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 08 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in

UGC NET Application Form 2026 Eligibility Criteria यूजीसी नेट फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से मास्टर की डिग्री (जनरल/ईडब्ल्यूएस के लिए 55 प्रतिशत और ओबीसी-एनसीएल/ एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूडी/थर्ड जेंडर के लिए 50 प्रतिशत) या 75 प्रतिशत अंकों के साथ (केवल जेआरएफ और पीएचडी के लिए) 4 साल की बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु 01 दिसंबर 2026 के अनुसार 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। UGC NET Application Form 2026 कैसे करें? यूजीसी नेट फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

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आवेदन फॉर्म भरें।

एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

आवेदन फीस भरें।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।

सबमिट पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।

UGC NET Application Form 2026 - आवेदन फीस यूजीसी नेट फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज फीस अलग-अलग भरनी होगी। इसकी डिटेल जानकारी नीचे टेबल में दी गई है। कैटेगरी फीस जनरल 1150/- रुपये जनरल-ईडब्ल्यूएस / ओबीसी-एनसीएल 600/- रुपये एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / थर्ड जेंडर 325/- रुपये लेट फीस (29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026) 500/- रुपये एक्स्ट्रा (सभी कैटेगरी) पेमेंट का मोड ऑनलाइन UGC NET Application Form 2026 के लिए अब तक कितने उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं? UGC-NET December 2026 | Registration Update Over 9.60 lakh registrations and 7.91 lakh+ candidates have already completed fee payment. Last Date: 31 October 2026 (up to 11:50 PM) Complete your application form, pay the fee, and download your confirmation page now at 🔗 https://t.co/Y7NeermQSr यूजीसी-नेट (दिसंबर 2026) के लिए अब तक 9.60 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और 7.91 लाख से अधिक अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान कर चुके हैं। अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) सभी चरण पूरे करें, शुल्क का भुगतान करें और अपना पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें। 🔗 https://t.co/Y7NeermQSr #UGCNET #NTA #UGCNETDec2026 #NTAUpdate — National Testing Agency (@NTA_Exams) October 30, 2026