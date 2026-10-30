JTET Admit Card 2026: इस Link से डाउनलोड करें झारखंड TET एडमिट कार्ड PDF

JTET Admit Card 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 का आयोजन 1 नवंबर 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने इस लेख में आगे JTET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक सीधा लिंक भी दिया है। JTET 2026 परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी—प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)।

Jharkhand TET Admit Card 2026 Download Direct Link

उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं: