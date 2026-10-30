CBSE Exam 2027: इस बार क्यों देर कर रहा है CBSE Date Sheet? जानें कब तक जारी होगा फाइनल टाइमटेबल

CBSE Class 10, 12 Date Sheet 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूलों में सेशन 2026-27 के अंदर पढ़ाई कर रहे लाखों छात्र इस समय अपनी बोर्ड एग्जाम की डेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमूमन हर साल सीबीएसई सितंबर या अक्टूबर के आखिरी हफ्तों तक 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के डेटशीट जारी कर देता है, लेकिन इस बार टाइमटेबल आने में थोड़ी देरी देखने को मिल रही है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर डेटशीट में देरी क्यों हो रही है। साथ ही, एग्जाम का ऑफिशियल शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा? यह सभी डिटेल्स और अन्य जानकारी को हासिल करने के लिए सभी छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें। CBSE Board Exam 2027 Date Sheet Overview 10वीं और 12वीं के छात्र अपनी डेटशीट के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स बोर्ड का नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) क्लासेस 10वीं (Secondary) और 12वीं (Senior Secondary) शैक्षणिक सेशन 2026 - 2027 एग्जाम आयोजन अवधि फरवरी 2027 से अप्रैल 2027 (एक्सपेक्टेड) डेटशीट जारी होने का मोड ऑनलाइन (PDF फॉर्मेट) ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in

Reasons for Delay in CBSE 2027 Timetable शैक्षणिक विशेषज्ञों और बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सीबीएसई द्वारा डेटशीट जारी करने में हो रही देरी के पीछे ये निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक और तकनीकी कारण माने जा रहे हैं: 1. प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट का पुनर्गठन सीबीएसई इस सेशन में स्कूलों में होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए निर्देश तैयार कर रहा है। सभी स्कूलों से सटीक डेटा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन (LOC - List of Candidates) की प्रक्रिया का मिलान करने में अतिरिक्त समय लग रहा है। 2. Competency-Based Questions पैटर्न का समायोजन नेशनल टेस्टिंग एंजेंसी (NEP 2020) के अंदर बोर्ड एग्जाम में लगातार योग्यता-आधारित क्वश्न, केस-स्टडी आधारित और विश्लेषणात्मक क्वश्न वेटेज बढ़ाया जा रहा है। एग्जाम के पैटर्न और मार्किंग स्कीम में किए जा रहे इन बदलावों के अनुरूप स्कूलों और टीचर्स को समय देने के लिए प्रशासनिक लेवल पर तैयारी की जा रही है।