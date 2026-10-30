हरियाणा बोर्ड 12वीं का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, यहां देखें एक्सपेक्टेड शेड्यूल

HBSE Date Sheet 2026 Class 12 PDF Download: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH), ने 12वीं की स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आदि के बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की है। हरियाणा बोर्ड जल्द ही सेशन 2026-27 के लिए HBSE Class 12th Date Sheet 2027 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिससे छात्रों को तैयारी करने में आसानी होगी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा 12वीं बोर्ड 2027 की डेट शीट दिसंबर 2026 के आखिरी विक या जनवरी 2027 के पहले विक तक वेबसाइट पर जारी की जा सकती हैं। बोर्ड ने अभी तक HBSE 12वीं की डेट शीट जारी होने की ऑफिशियल डेट्स की कोई भी अपडेट नहीं दी हैं। छात्र HBSE 12वीं की डेट शीट 2027 में अलग-अलग स्ट्रीम की डेटशीट को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को देख सकते हैं।

HBSE 12th Exam 2027: मुख्य ओवरव्यू

हरियाणा बोर्ड ने 12वीं के सभी स्ट्रीम की डेटशीट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।