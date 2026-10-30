School Holiday October 31 Update: 31 अक्टूबर को क्या भारी बारिश के कारण बंद रहेंगे स्कूल? जानें State-Wise List

Heavy Rain & School Closed News: देश के पूर्वी, मध्य और उत्तरी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने कामकाज पर जाने वाले लोगो के साथ-साथ स्कूली छात्रों को भी प्रभावित किया है। मौसम को देखते हुए 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार) के लिए छात्र और पेरेंट्स इस असमंजस में हैं कि क्या भारी बारिश या खराब मौसम के चलते उनके क्षेत्रों में स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी चेतावनी के बीच कई राज्यों के जिला प्रशासनों ने जलभराव और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें जानने के लिए यहां पढ़े। साथ ही, यहां से जानें की क्या 31 अक्टूबर को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के स्कूल छुट्टी स्टेटस (State-Wise School Holiday Updates) की पूरी जानकारी के बारे में यहां से जानें। 31 अक्टूबर 2026: स्टेट-वाइज स्कूल छुट्टी और मौसम स्थिति (State-Wise School Holiday Status)

राज्य / क्षेत्र 31 अक्टूबर को स्कूल छुट्टी की स्थिति मौसम / प्रशासनिक स्थिति छत्तीसगढ़ कुछ जिलों में छुट्टियां घोषित (31 अक्टूबर तक) रायपुर, बिलासपुर, धमतरी आदि जिलों में भारी बारिश और जलभराव के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश सामान्य रूप से खुले (मौसम पर निर्भर) पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश। PET एग्जाम के कारण 30 तक की छुट्टियों के बाद 31 को स्कूल सामान्य खुल सकते हैं। दिल्ली-एनसीआर कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं हल्की बारिश और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना, स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। बिहार कोई राज्यव्यापी छुट्टी नहीं राज्य के कुछ हिस्सों में बिखरी हुई बारिश का पूर्वानुमान, स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रहेगी। झारखंड और ओडिशा कोई नया आदेश नहीं (खुलने की संभावना) पिछले दिनों चक्रवात के कारण बंद रहे स्कूल शनिवार को स्थिति सामान्य होने पर खुलेंगे।

मौसम विभाग (IMD) की 31 अक्टूबर के लिए चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवाती हवाओं के प्रभाव और पूर्वोत्तर/मध्य भारत में बनी मौसमी प्रणालियों के कारण 31 अक्टूबर को निम्नलिखित स्थिति रह सकती है: छत्तीसगढ़ और मध्य भारत: छत्तीसगढ़ में शनिवार को व्यापक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

उत्तर और पूर्वी भारत: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में छिटपुट बारिश जारी रहेगी।

दक्षिण भारत: तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गर्जन और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश का अलर्ट है। State-Wise Detailed Updates Reports 1. छत्तीसगढ़: भारी जलभराव के कारण स्कूल बंद छत्तीसगढ़ के कई जिलों जैसे रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर आदि में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला कलेक्टरों ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर तक छुट्टी का विस्तार किया है।