RRB ALP Admit Card 2026: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
RRB ALP Admit Card 2026: आरआरबी ने ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड 2026 जारी किया है। उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
RRB ALP Admit Card 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। ALP CBT 1 एग्जाम 3 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य असिस्टेंट लोको पायलट (CEN No 01/2026) के कुल 11,127 रिक्त पदों को भरना है।
रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की ओर से RRB ALP CBT 1 2026 एडमिट कार्ड फिजिकल नहीं भेजेगी, इसलिए हर एप्लीकेंट को सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंटआउट लेना होगा।
RRB ALP Admit Card 2026: एडमिट कार्ड
RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड 2026, 3 और 4 नवंबर की परीक्षा के लिए rrb.digialm.com पर अपलोड कर दिया गया है । यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसके बिना एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार सेंटर पर पहुंचने से पहले RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड PDF पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से देख लें।
RRB ALP CBT 1 Admit Card 2026 Download Link
उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए Registration no. या Password दर्ज करना होगा। हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
|
आरआरबी ALP CBT 1 एडमिट कार्ड 2026
RRB ALP CBT 1 Exam Pattern 2026
असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होती है, जिसमें 75 प्रश्न कुल 75 मार्क्स के शामिल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए टेबल में देखें:
|परीक्षा का तरीका
|ऑनलाइन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट
|कुल सवाल
|75 प्रश्न
|कुल मार्क्स
|75 अंक
|अवधि
|60 मिनट
|प्रश्न प्रकार
|वस्तुनिष्ठ (MCQ)
|नकारात्मक अंकन
|हर गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर काटे जाएंगे
|शामिल विषय
|गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स
How to Download RRB ALP CBT 1 Admit Card 2026?
RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर “CEN 01/2026 ALP CBT 1 एडमिट कार्ड” या “लॉगिन” लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3 RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड डाउनलोड सेक्शन ढूंढें और चुनें।
स्टेप 4 रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि भरें।
स्टेप 5 RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड रिलीज डेट की जानकारी देखने के लिए सबमिट / लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6 RRB ALP CBT 1 हॉल टिकट 2026 स्क्रीन पर दिखेगा।
स्टेप 7 एग्जाम की तारीख, शिफ्ट का समय, जगह की जानकारी और दूसरी जानकारी वेरिफ़ाई करें।
स्टेप 8 डिवाइस पर RRB ALP CBT 1 एडमिट कार्ड pdf फाइल डाउनलोड करें।
स्टेप 9 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
RRB NTPC UG CBT-2 Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.