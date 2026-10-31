Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी कब है, यहां जानें सही तारीख और समय

हर साल करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मां और बच्चों का होता है। इस दिन मां अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन मां पूरा दिन भूखे-प्यासे रहते हुए बच्चों के लिए कामना करती हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक, इस पर्व के मौके पर माताओं द्वारा अहोई माता की पूजा की जाती है। हालांकि, कई माताओं के बीच अहोई अष्टमी को लेकर दुविधा है कि यह किस दिन पड़ रही है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

कब है अहोई अष्टमी(Ahoi Ashtami Kab hai)

द्रिक पंचांग के मुताबिक, इस साल अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानि 1 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर शुरू हो रहा है और यह अगले दिन यानि 2 नवंबर दोपहर 1 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। अहोई अष्टमी की पूजा शाम के समय होती है और इस समय ही तारों का अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसे में आप किसी भी प्रकार की दुविधा में न रहें कि अहोई अष्टमी का पर्व कब है। यह पर्व 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा।