HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026: हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर विज्ञापन संख्या 12/2026 के तहत हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम राज्य के निर्धारित एग्जाम सेंटर पर 25 सितंबर 2026 को आयोजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026 डाउनलोड लिंक हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स का रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एचपीआरसीए इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 780 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026 - हाइलाइट्स हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स की सीबीटी परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को पोस्ट कोड 26044 के तहत चयन के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निर्धारित एग्जाम सेंटर पर 06 नवंबर 2026 को पहुंचना होगा। हालांकि इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय, हिमाचल प्रेदश पद का नाम असिस्टेंट स्टाफ नर्स विज्ञापन संख्या 12/2026 रिक्त पद 780 परीक्षा की तिथि 25 सितंबर 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 31 अक्टूबर 2026 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तिथि 06 नवंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in

HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026 PDF डाउनलोड कैसे करें? हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एचपीआरसीए की ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर जाने के बाद Press Notes & Notices सेक्शन देखें।

“Press Note regarding the result of Tablet Based Screening Test (TBT) for the post of Assistant Staff Nurse (Allopathy) (Purely on Engagement Basis) Post Code-26044 : 2026-10-31” पर क्लिक करें।

रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

PDF डाउनलोड कर लें।

Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम सर्च करें। HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स की सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को PDF में अपना नाम सर्च करना चाहिए। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 1849 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो 6 नवंबर से शुरू होगा। इसका शेड्यूल अलग से तय कर उम्मीदवारों को ईमेल से सूचित किया जाएगा।